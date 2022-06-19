人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰）餐饮业是民生产业，是提高人民生活质量的重要环节，也是开拓就业渠道、振兴经济的重要途径，而且在改善人民的生活和实现家务劳动社会化中发挥着越来越重要的作用。

据国家统计局发布的数据显示，5月份，国内疫情防控形势总体向好，生产需求逐步恢复，餐饮消费市场有所改善，餐饮经济降幅与4月份相比有所收窄。2022年前5月餐饮收入16274亿元，占社会消费品零售总额的9.47%。2022年5月份餐饮收入3012亿元，呈现恢复向好势头。

“近几年，受疫情的不断影响和新消费形式的持续变革，我国餐饮业进入了消费升级和供给调整的窗口期，特色化、品质化、体验式消费需求增长明显，为扬州早茶等地标美食及美食文化的全国推广带来更好的机会。”近日，中国饭店协会资深会长韩明在2022中国扬州淮扬菜美食节暨第四届中国早茶文化节在扬州开幕上表示，地标美食作为记得住乡愁的文化产品，为广大消费者提供美味健康放心的高质量体验式消费，提升消费者的幸福指数。

据了解，本届早茶文化节除了针对专业观众的项目外，还针对市民百姓增加了中国早茶品鉴周、美食达人扬州行、美食促消费系列活动等，通过线上线下方式，带动地区消费市场强劲复苏。

韩明表示，本届早茶文化节通过促消费活动带动扬州消费市场强劲复苏，通过地标美食建立健全早茶、早餐品牌及产品，为下一步品牌化、产业化发展打下基础。

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