就业是民生之本。2022届全国普通高校毕业生达1076万人，受新冠肺炎疫情等多重因素影响，高校毕业生就业形势严峻复杂。

习近平总书记指出，“当前正是高校毕业生就业的关键阶段，要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务”。如何克服不利因素，采取有效措施，千方百计帮助高校毕业生就业？本期教育版，我们选取几所高校，从拓展岗位资源、利用网络平台、做实就业指导等方面，展现他们支持帮助学生们迈好走向社会第一步的探索。

——编 者

“访企拓岗” 精准对接用人单位

本报记者 丁雅诵

经过认真准备，西安电子科技大学通信工程学院大四学生崔超樊，通过了笔试和面试阶段的考核，成功签约陕西凌云电器集团。“公司在电子产品开发、导航技术等方面的业务内容，与我的专业匹配度较高，也是我兴趣所在。在目前就业形势较为严峻的情况下，能找到心仪的工作，我很开心，也非常感谢学校和学院的帮助。”崔超樊说。

陕西凌云电器集团所属的陕西电子信息集团有限公司，是西安电子科技大学深入实施“访企拓岗”专项行动的一家合作单位。前不久，学校党委书记查显友带队前往调研，了解产业发展趋势、企业用人需求，搭建校企合作桥梁，为学生开拓更多就业岗位。

“得知学校前往陕西电子信息集团‘访企拓岗’，我第一时间联系学院投递简历。”崔超樊说，“学院了解我的求职意向后，一方面仔细向我介绍企业情况，一方面与用人单位进行沟通推荐。”经过对个人志向、性格、技能的综合评估，崔超樊最终选择了电器集团的研发岗位。

与崔超樊有着相似经历、成功签约陕西电子信息集团的有30余名学生。将毕业生就业工作摆在突出位置，落实就业工作“一把手工程”，深化“访企拓岗”专项行动，西电毕业生就业渠道不断拓宽。“校党委书记、校长深入企业，加强供需对接，发挥学科专业优势，巩固重点单位、重点地域、重点行业和重点项目的就业市场。”西安电子科技大学就业指导服务中心相关负责人介绍，目前，通过实地走访及企业进校园等方式，学校与170家用人单位对接，拓展岗位需求3000余个。

“在推进‘访企拓岗’落地落实、促进岗位向就业有效转化的过程中，我们也加深了对高校与行业、企业关系的理解。”查显友表示，要继续创新合作机制，让产教融合更接地气，同时加强协同科研攻关及人才培养合作，让更多科技成果转化为生产力。目前，学校、学院建成校企合作就业实习实践基地113个，毕业生就业与培养的有机联动进一步增强。

据了解，全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动开展以来，已有2169所高校走访用人单位5.8万家，新增就业岗位114.9万多个、实习岗位44万个。

搭建平台 充分获取招聘信息

本报记者 闫伊乔

在中国农业大学就业服务网上，一张招聘日历吸引了记者的注意，用鼠标点击画圈的日期，就会显示当天要举办的招聘会、双选会等具体信息。对于毕业生来说，这份“电子日历”是求职中的好伙伴。

去年年末，中国农业大学生物学院2022届硕士毕业生张春娇根据日历上的信息参与了第一场双选会，并成功投出简历。“获取信息的渠道多了，心里就会踏实许多。”谈起这半年多的求职经历，张春娇十分感慨。

生物学院专职辅导员贾昊晨在“国家24365大学生就业服务平台”上看到“北京”“生物制药”等关键词后，第一时间将招聘信息转发给张春娇。在详细了解企业招聘需求后，张春娇通过线上报名、笔试、面试等流程，成功找到一份令她满意的工作。

综合考量专业对口程度、工作地点、薪资待遇等问题，为每一名毕业生筛选就业信息，是这一段时间贾昊晨的主要工作。此外，他还在学院网站开设就业直通车栏目、举办线上院企联合宣讲会等，尽最大可能帮助毕业生了解企业、走近企业。

“截至5月底，全校毕业生去向落实情况稳中有增，这离不开学校对就业工作的统筹规划，离不开学生导师、班主任、辅导员以及广大校友的深度参与、全员发力。”中国农业大学就业创业办公室主任郭立群介绍，学校大力推进“国家24365 大学生就业服务平台”的普及和应用，全校辅导员队伍和就业工作团队注册使用实现全覆盖，毕业生注册率达65.51%。

依托“国家24365大学生就业服务平台”，中国农业大学会同29所农林院校共同组织了“全国农林校企人才大会战”系列专场线上招聘活动，邀请用人单位3100余家，覆盖全国农林院校未落实就业去向的毕业生。活动将为每名有就业意愿的毕业生精准提供5个以上岗位需求信息。

受新冠肺炎疫情影响，不少就业服务工作也转至线上举行。中国农业大学建立“2022届本硕博就业平台”微信群，邀请优秀校友分享求职和工作经验，帮助大家建立行业认知，树立正确的择业观。学校就业创业办公室教师张潇予表示：“尽早了解就业市场需求，提前做好职业生涯规划，有利于学生在找工作的过程中有的放矢，实现高质量就业。”

线上线下 构建高效服务体系

本报记者 吴 月

“请问项目管理工程师岗位有哪些职责？”“薪资待遇怎么样？”近日，山东科技大学校园双选会上，毕业生在各展位了解就业信息。

台前答疑解惑的，是学校和用人单位从学生中选拔的“校园就业大使”。应用化学专业应届毕业生李雪琴“代言”的是一家石油化工企业，她一边回答问题，一边展示桌上的二维码：“大家可以扫码进群，了解更多信息。”双选会上，200名“校园就业大使”宣讲政策、推介企业，鼓励同学们积极求职，代收简历6000余份。

“受疫情影响，部分用人单位无法进校招聘、一些毕业生无法实地到校外应聘，这为就业工作带来不小的挑战。”山东科技大学学生工作处就业市场科科长李雷说，为此，学校通过信息推送、“校园就业大使”、学生扫码应聘、“微视频带你看企业”等形式，线上线下结合，努力实现学生与用人单位的精准对接。

学生投递简历后，如何完成面试等环节？山东科技大学还打造网络面试间，为需要远程面试的学生提供便利。

“大学生活动中心206活动室，是我最喜欢的面试间！”会计学专业毕业生王晋回忆，接到线上面试通知时，自己还有些发愁——宿舍不够安静、明亮，可能影响面试效果。“学校的面试间解了我的燃眉之急，只要扫码预约就能使用。”

一次，企业面试时间临时更改，王晋尝试给学校就业协会打电话寻求帮助，志愿者很快重新安排了面试间。如今，她即将成为一家企业的财务管培生，“我感受到了学校对我们就业指导的用心用情。”

“根据疫情形势变化，我们适时采取‘聚云端’‘走出去’‘请进来’等方式，构建敏捷高效的就业服务体系，确保招聘不间断、服务不断线。”山东科技大学党委书记罗公利说。截至6月初，学校已通过线上线下方式为2022届毕业生举办无企业进场大型招聘会2场、组团招聘会56场、专场宣讲会652场，累计收集发布就业岗位11.7万个。

这是各地各校积极应对疫情影响，抢抓毕业生求职关键阶段的缩影。据悉，为加快推动就业工作进展，教育部开展高校毕业生就业“百日冲刺”系列活动，持续开展系列招聘、万企进校、就业指导、精准帮扶等专项行动，护航毕业生求职之路。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年06月19日 05 版）

(责编：崔元苑、李源)