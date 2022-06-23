近日，北京市住房城乡建设委联合团市委、市学联、北京房地产中介行业协会等启动第四届“毕业季租房服务进校园系列活动”。北京房地产中介行业协会组织会员向全行业发出倡议，从真房源、房租优惠、租金月付、押金佣金减免等八个方面进行倡导，全面为毕业生租房保驾护航。

为积极响应政策号召，贝壳租房联合多家房产经纪公司、集中式公寓品牌等共同推出“新青年计划”：即日起至2022年12月31日，有意在北京、上海、广州、苏州、贵阳等首批新青年计划覆盖城市租房的2022年应届毕业生（含国内外高校统招的专科、本科及硕士等），均可在贝壳找房APP上提交身份认证，并享受租赁房屋“佣金五折或首月租金减半”（普租享受佣金五折，省心租/公寓享受首月租金减半）的专项支持。

据介绍，“新青年计划”已与链家、德佑、21世纪不动产等20余家经纪品牌，以及条玛青年公寓、愿景公寓等10余家公寓品牌合作，参与此次活动的房源约20万套。

(责编：董童、李源)