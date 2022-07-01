近日，《中国移动互联网发展报告（2022）》蓝皮书发布，“元宇宙”成为亮眼词。

报告指出，2021年“元宇宙"概念的提出为VR产业发展提供新动能。元宇宙代表了虚拟空间与现实世界的融合发展趋势。VR/AR技术为用户带来的沉浸式场景被认为是元宇宙的重要入口。

2021年，在5G、元字宙因素的推动下,国内外VR产业集群发展再次加速。截至2021年12月14日，全球范围内出现145起VR行业融资,同比增长19.8%。国内仅上半年就新成立1997家VR企业，相关企业总量达到近2万家。

现阶段，VR类应用的场景丰富将是元宇宙发展初期的重点。当下的应用场景主要在社交和娱乐领域，未来有可能拓展至工业、教育、金融、文艺、科学等领域。

随着元宇宙的发展，数字虚拟人已成为热点。例如，数字人在媒体生产领域逐渐普及，媒体AI技术则会进一步降低数字人创作、应用的门榄。元宇宙可能成为下一个传播应用的风口。

此外，在通过VR应用进入虚拟空间后，与虚拟资产炒作有关的各类交易是当下发展的第二个热点。如虚拟土地、虚拟服装、虚拟艺术品等更快受到资本关注。

值的注意的是，元宇宙中基于虚拟产品的消费正在快速增长，虚拟资产的安全、防篡改和可追溯性变得非常重要。如何保障VR等虚拟立体景象下的数据安全成为必须关注的话题。

报告指出，元宇宙的成熟还需较长时间，存在多种可能。VR技术作为人类进人虚拟与现实共生新时代的第一个入口已经成为产业共识，如何在未来五到十年的时间尽快完成从单一产品向连续空间的转变是产业各方共同面临的课题。

好了，想了解更多关于“元宇宙”的信息，请关注这本蓝皮书吧！

策划：余璐

主持：王绍绍

视频剪辑：皇甫万里

(责编：王仁宏、吕骞)