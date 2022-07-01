人民网北京7月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委近日召开扎实推进项目前期工作加快推进重大项目建设电视电话会议，其中提出地方政府专项债券是当前稳投资的重要政策工具，要确保专项债券发行后及时投入项目建设，尽快形成实物工作量。

会议指出，今年3月份以来，受到新冠肺炎疫情和乌克兰危机等超预期因素影响，我国经济下行压力明显加大，投资对于经济发展的支撑作用更加凸显。各级发展改革部门要充分认识扎实做好项目前期工作、加快推进重大项目建设的重要意义。加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑，是优化供给结构、推动高质量发展的关键举措；扎实做好项目前期工作，是把握工程建设窗口、加快推进重大项目建设的先决条件。

会议要求，各级发展改革部门要把握关键环节，坚持问题导向，精准发力，有效破解资金落实难、要素保障难、审批办理难等突出问题。一是加大项目储备工作力度。二是加强项目前期研究论证。三是做好投资咨询评估工作。四是加快推进项目审批和开工前准备工作。五是强化投资项目资金保障。六是加强重大项目用地、用能等要素保障。七是深化投资项目审批制度改革。

会议强调，地方政府专项债券是当前稳投资的重要政策工具，要落实好“资金跟着项目走”的工作机制，进一步做好专项债券项目准备工作，加强专项债券项目前期工作，依法合规加快推进项目前置要素条件工作，确保专项债券发行后及时投入项目建设，尽快形成实物工作量。

会议要求，各级发展改革部门要突出工作重点，有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。一是进一步细化项目清单，分类施策，加快推进实施“十四五”规划102项重大工程。二是把握好重点领域建设任务，全面加强基础设施建设，扩大制造业和高技术产业投资，加强社会民生领域补短板建设。三是发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，加强社会资本投融资支持，促进社会资本投资健康发展。同时，要统筹疫情防控和项目建设工作，最大限度减少疫情对重大项目建设的影响。

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