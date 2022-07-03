图片来源：市场监管总局

人民网北京7月3日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。

据了解，新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产品进行抽检，经初步调查分析，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。

根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）、《食品安全国家标准 食品用香精》（GB 30616-2020）的规定，丙二醇是批准使用的食品添加剂，也是允许使用的食品用合成香料和食品用香精中允许使用的溶剂。食品添加剂丙二醇在生湿面制品、糕点中的最大使用量分别为1.5克/公斤、3.0克/公斤。丙二醇不得在纯牛奶中使用。

据介绍，市场监管总局组织对14家市场占有率高的企业生产的纯牛奶和麦趣尔公司生产的纯牛奶共23批次样品进行了抽检，结果显示，只有麦趣尔公司生产的6批次纯牛奶检出丙二醇，检出值在0.264克/公斤—0.363克/公斤。市场监管总局要求新疆市场监管局尽快查清麦趣尔公司违法事实，依法严厉查处，及时公布查处情况。

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