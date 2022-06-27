原标题：中国建设银行副行长张敏：锻造数字经济建设金融“主力军”

随着5G网络、人工智能、物联网等数字技术的发展，新一轮科技革命浪潮正席卷世界，全球已进入数字经济时代。

商业银行必须加快推进数字化转型步伐，以实际行动服务国家发展大局。建设银行坚定不移推进以数据为关键生产要素、以科技为核心生产工具、以平台生态为主要生产方式的数字化经营，主动发挥银行拥有的海量数据和丰富场景优势，通过金融场景推动“数实融合”，使金融机构更好发挥连通实体经济“毛细血管”的作用，重构金融生态，以数字化经营不断提升金融服务实体经济、国家治理、社会民生的能力和水平。

金融科技自主创新 为数字化经营搭建基础设施

数字经济作为新的经济形态与经济发展方式，其发展离不开科技创新。尤其在许多数字技术核心关键领域，突破“卡脖子”瓶颈至关重要。

建设银行升级金融科技战略为“TOP+2.0”，聚焦核心底层技术“ABCDMIX”（A即人工智能；B即区块链；C即云计算；D即大数据；M即移动互联；I即物联网；X是现在还没有商用的一些前沿技术，如5G和量子计算等）进行平台化、组件化，以云服务为主要交付方式，实现技术基础能力的快速供给，打造复用、敏捷、协同的技术能力，构建了业内领先的技术与数据双轮驱动的金融科技基础能力。目前已形成包括企业级的业务和IT架构建设能力、科技平台支撑能力、基础设施支撑和运维保障能力、核心技术自主可控能力等在内的金融科技能力，实现了从科技支撑到科技驱动的转变。

通过搭建一体化的金融科技研发体系，形成了从需求到立项、实施、投产全生命周期的企业级研发融合生态和支持管控的长效机制，建设银行将全集团之力织成一张立体科技网，并且持续加大金融科技投入。近三年，金融科技投入年均增长18.98%，金融科技类人员数量从2017年底至今年均增长达21.31%。

作为国有大行，建设银行加快推进金融科技安全可控。全栈创新技术协同办公系统在金融行业实现全栈单轨运行。信用卡核心业务系统完成全功能模块适配改造，在金融行业关键业务场景取得突破。

以赋能数字化经营、服务社会民生作为发展金融科技的最终目的，建设银行形成了面向发展的业务支持能力。

一是赋能普惠金融发展，持续丰富普惠金融产品体系，为小企业提供全场景、全周期的数字化服务新生态。以“惠懂你”APP为例，该产品为客户提供线上综合服务，集成在线精准测额、预约开户、贷款办理、增值服务、融智赋能等多项功能于一体，形成批量化获客、精准化画像、自动化审批、智能化风控、综合化服务的普惠金融新模式。在普惠金融数字化的助推下，持续扩展客户服务覆盖，普惠金融信贷投放与服务客户数量保持增长，今年一季度末，建设银行普惠金融贷款余额超过2万亿元，普惠贷款客户超过200万户。

二是深耕住房租赁，打造住房生态。建设银行支持全国房地产市场监测系统从事后监测向事中监管跨越式升级，打造广东“粤安居”、贵州“数字住房”等数字住房样板，推进全国公租房管理及监测体系建设基本成型，住房领域服务效能显著提升。截至今年一季度末，住房租赁综合服务平台已为1.56万家企业、3900万个人房东和租客提供阳光透明的交易服务；已开业运营189个“CCB建融家园”长租社区；在全国主要城市对接超过400个保障性租赁住房建设项目，保障性租赁住房APP在60多个城市上线运行。

三是助力乡村振兴，充分发挥科技力量，搭建“三农+金融+政务”平台，实现网络技术、数据技术、支付技术资源向“三农”倾斜。“裕农通”乡村振兴综合服务平台集成贷款、基金、保险、缴费、政务、买卖产品、学习、旅游、村务等模块功能，为农户提供多种金融、非金融服务。平台注册用户超260万，累计发放贷款87亿元。

四是构建数字化、智能化风控体系，防范金融风险。借助大数据和人工智能技术，建设以“3R”应用为核心的全面主动风险管理体系，增强风险洞察和预判预控能力，实现智能风控。通过“慧系列”风险管理工具等多种云服务，建设银行向同业输出系统建设和风控技术，帮助中小银行补齐短板，通过场景共建、技术共享和成果共用实现银行业整体风险防控水平和数字化水平的提升。

五是为国家治理体系现代化建设提供重要能力支撑。建设银行持续赋能智慧政务发展，已为银保监会和京津冀区域、渝川云贵藏西南五省区市两大区域，以及14省、13市搭建“互联网+政务服务”“互联网+监管”平台或应用场景，打造阳光透明的“跨省通办”平台，提供千余项政务服务便捷办理功能，推动实现高效透明的政府运行、精准智能的城市管理和泛在便利的民生服务。

随着技术与业务在各个场景的深度融合，科技已不再是单纯的技术手段，而是数字化经营的核心驱动要素。科技创新在供给侧提高了金融效率，在需求侧提升了用户体验，成为数字化转型中新旧动能转换的催化剂和助燃剂。

平台思维重塑银行 以数字化经营服务社会民生

平台支撑、数据驱动、普惠共享是数字经济的重要特点，商业银行需要以平台思维重构经营模式。建设银行深入研究数字经济发展规律及特点，秉持开放共享理念，为经济社会发展和大众生产生活提供了多元服务平台，以“惠懂你”“数字工商联”等助力小微企业成长，并因地制宜打造特色产业数字服务平台，创新技术应用，连通丰富场景，构建开放生态，拓展服务边界。

近期，建设银行借助全新打造的“建行生活”APP深入更多生活场景，用数字化的方式将银行“开”到了线上，构建平台生态系统，重塑银行的客户触达方式与交互方式，实现客户经营模式数字化、平台化、生态化的全面升级。不仅实现服务内容从金融向“非金融+金融”转变，更利用开放平台赋能小微企业、个体工商户向数字化经营转型，助力消费提振和经济复苏。

数字经济的价值等于网络节点数的平方，网络产生和带来的效益将随着网络用户的增加而呈指数形式增长。因此，数字化经营的本质是连接，通过连接实现获客和经营目标的达成。“建行生活”APP的发展速度也佐证了这一规律。2021年底至今，“建行生活”已在全国360个城市推广面客，用户规模突破7000万，入驻商户超25万。

生于新金融的“建行生活”有着与平台经济不同的商业模式。“建行生活”对平台商户不抽佣，不从场景服务中盈利，而是作为生态的合作者与组织者，通过搭建生态实现业务联接。“建行生活”坚持反哺客户、反哺社会，捍卫客户信息安全，立足福利惠民、实惠大众、普惠小微，探索出了一条“惠及百姓、赋能商户、服务政府”的开放平台经营路径。

在惠及百姓生活方面，“建行生活”可为用户提供餐饮、外卖、商超、出行、观影等各类生活场景服务，可支持建行卡、他行卡、数字人民币钱包等多种支付方式，并汇集了各类金融服务和丰富的活动权益，让利给广大消费者。

在赋能商户经营方面，作为自带活跃客户且零抽佣的平台，“建行生活”把场景服务的“蛋糕”切给供需双方，打造商户线上经营平台，赋能商户自主经营。近期，为提振民生消费，维护市场主体活力，建设银行在全国范围内开展了以“助百城万店?惠千家万户?共建美好生活”为主题的大型消费让利活动，同时进一步加大减费力度，直接降低商户经营成本，并通过“建行生活”为平台商户获客引流，助企纾困，精准扶助受困行业商户并快速促进消费，帮助个体工商户和小微商户渡过难关。

在为政府提供服务方面，借助“建行生活”APP，建设银行以“国家队+金融侧”的身份，在全国各地全面助力政府发放消费券，目前已经在80个城市完成发放。后续将进一步加大惠民生促消费力度，配备专门费用助力各地政府扩大政策力度和效果，重点投向餐饮、商超、文旅、出行等受疫情冲击较大以及涉及民生基本保障、服务业人口聚集的消费领域。“建行生活”还与各地政府合作打造“低碳出行”“美丽乡村”等平台场景，赋能实体经济，助力政府数字化治理。

锻造数字化经营能力 推动高质量发展

互联网金融下半场的竞争，已从“跑马圈地”过渡到“精耕细作”。为实现数字化经营的精耕细作，建设银行统筹搭建了包括业务中台、数据中台和技术中台在内的“三大中台”体系，打造“数字化工厂”，深入推进“数字力工程”，探索建立数据资产管理体系。在搭场景、建生态的过程中模块化调用中台能力，更加快速、敏捷地响应市场和用户的需求，并用“三大中台”体系支撑前台数字化运营，服务后台精细化管理。

以“建生态、搭场景、扩用户”为基本方法的数字化经营，实现了业务、技术与平台的紧耦合。在零售生态建设方面，建设银行已构建起以手机银行和“建行生活”“双子星”核心APP为主的数字经营引擎，手机银行覆盖全功能金融服务体验，着力客户价值提升，与“建行生活”协同经营，已形成横向广泛连接、垂直深度整合、需求敏捷响应的生态场景体系，以场景建设能力、生态运营能力、用户体验提升能力为核心的数字化经营能力得到全面提升。

数字化经营的核心是更好连接用户，推进产品、营销、渠道、运营、风控、决策等全面数字化转型，由渠道思维、业务思维向生态平台思维转变。因此，数字化经营不是抛弃原有物理网点，而是通过网点数字化能力建设解决网点与客户的数字化连接问题，使网点成为全新生态的组成部分，实现线上线下融合发展。

这就需要银行调整渠道服务模式，加快推进网点数字化转型，提升网点员工应用数字化管理工具的能力，重新组织生产运营，提高网点的本地化生态建设运营能力。依托“掌上网点”提供在线取号、预约填单、“建行到家”等21项功能服务，建设银行正在全面推进网点业务持续线上化、自助化、集约化、云化。同时，发挥线下渠道连接客户的既有优势，在业务办理和客户维护中融入“建行生活”，实现对客户的高频连接和相互赋能。

数字化、智能化、平台化的生态运营体系，延伸了金融服务半径，引导金融资源流向真正需要的地方，使金融服务可触达更广泛的人群，提升了金融服务的可获得性与公平性，也让金融服务变得随时随地、触手可及，改善了客户体验，提升了客户满意度。

数字化经营是国家所需、建行所能、人民所盼、未来所向。建设银行还将推出更多数字化开放平台、便捷场景和精准服务，努力成为数字经济建设中金融领域的“主力军”和“突击队”，不断开创服务数字经济新格局。

(责编：董童、李源)