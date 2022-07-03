新华社南京7月3日电（记者王珏玢、邱冰清）4日15时11分，地球到达轨道远日点，这时人们将看到一轮“年度最小太阳”。为什么太阳时“大”时“小”？为啥太阳远了，天气反而炎热？中科院天文科普专家为您揭秘。

中科院紫金山天文台科普主管王科超介绍，地球围绕太阳运行的轨道并非正圆形，而是一个偏心率为0.0167的椭圆。正因如此，日地距离并不固定，远日点比近日点远约500万千米。

每年1月上旬地球经过近日点，7月上旬经过远日点，分别对应着一年中太阳视直径最大和最小的时刻。

今年，地球运行到远日点的时刻是7月4日15时11分。此时，太阳视直径为31分28秒，堪称“年度最小太阳”，大约比今年1月4日地球通过近日点时可见的日面视直径小了3.4%。

椭圆的轨道也导致了太阳周年视运动的不均匀性。地球经过远日点时速度最慢，经过近日点时最快，各季节间的间隔长度也不相等。如2021年秋分到2022年春分共经过178天20小时12分，而2022年春分到2022年秋分共经过186天9小时31分。

今年入伏的时间是7月16日，一年中最热的时期即将到来。为啥太阳远了，天气却最炎热？王科超解释，日地距离的变化并非季节变化的主要原因。四季变化主要受黄赤交角的影响，由于黄赤交角的存在，太阳在地球上的直射点在南北纬23度26分之间移动。夏季，北半球的太阳光照射角度高，光照时间长，接收到的辐射能量多，因此最为炎热。

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