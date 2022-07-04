本报记者 汪文正

近期，甘肃省定西市陇西县的铝冶炼及加工企业加紧生产，赶制国内外客户的订单。图为陇西县一家铝业公司的员工在车间内忙碌。

新华社记者 马希平摄

日前，国家统计局发布数据显示，6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6、6.9和5.7个百分点，均升至扩张区间。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，中国经济总体恢复有所加快。

6月份制造业PMI为50.2%

6月份，制造业PMI回升至50.2%，在连续3个月收缩后重返扩张区间。

从企业规模看，大型企业PMI为50.2%，连续2个月高于临界点，延续恢复性扩张势头；中型企业PMI为51.3%，高于上月1.9个百分点，升至扩张区间，生产活动有所加快；小型企业PMI为48.6%，高于上月1.9个百分点，景气水平有所回升。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点。其中，生产指数为52.8%，比上月上升3.1个百分点，重回临界点以上，表明制造业生产加快恢复。新订单指数为50.4%，比上月上升2.2个百分点，表明制造业市场需求有所改善。供应商配送时间指数为51.3%，比上月上升7.2个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月明显加快。

赵庆河分析，6月份采购经理指数重返扩张区间，反映出企业生产经营状况与5月份相比发生明显积极变化。

“虽然本月制造业延续恢复态势，但仍有49.3%的企业反映订单不足，市场需求偏弱依然是目前制造业面临的主要问题。同时，出厂价格指数降至46.3%，连续2个月位于收缩区间，部分企业盈利空间受到一定程度挤压，经营压力较大。”赵庆河表示，当前国内外经济环境依然存在诸多不确定因素，需进一步细化落实稳经济一揽子政策措施，积极扩大有效需求，巩固经济恢复发展势头。

制造业景气面继续扩大

6月份，在调查的制造业21个行业中，有13个行业PMI位于扩张区间，制造业景气面继续扩大，积极因素不断积累。

赵庆河分析，随着复工复产持续推进，企业前期受抑制的产需加快释放。从行业情况看，汽车、通用设备、专用设备、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均高于54.0%，产需恢复快于制造业总体。同时，物流保通保畅等政策措施显效发力，供应商交货时间较上月明显加快，有效保障企业生产运行。

高技术与装备制造业恢复加快。高技术制造业和装备制造业PMI分别为52.8%和52.2%，高于上月2.3和3.3个百分点。消费品行业PMI为50.9%，高于上月0.7个百分点，消费品行业继续恢复性增长。高耗能行业PMI为48.3%，分别低于上月和制造业总体1.7和1.9个百分点，景气水平总体偏低。

企业预期有所改善。生产经营活动预期指数为55.2%，高于上月1.3个百分点，升至近3个月高点，企业信心继续回升。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数高于60.0%，企业对近期市场发展预期向好。

服务业延续恢复态势

6月份，非制造业商务活动指数大幅回升至扩张区间。“非制造业商务活动指数为54.7%，高于上月6.9个百分点，连续2个月明显回升。”赵庆河说。

服务业景气恢复至扩张区间。赵庆河分析，6月国内疫情形势整体平稳，各项助企纾困政策措施逐步落地，服务业延续恢复态势，“商务活动指数在4、5月份低基数水平上回升至54.3%，高于上月7.2个百分点，重返扩张区间，服务业企业经营状况较5月份有所改善。”

在调查的21个行业中，商务活动指数位于扩张区间的由上月6个增加至19个，服务业景气面明显扩大。其中，前期受疫情冲击严重的行业商务活动指数均有所回升，铁路运输、航空运输等行业高于65.0%，业务总量连续2个月环比增长。“从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数分别为53.7%和61.0%，高于上月10.0和5.8个百分点，表明随着疫情影响减弱，服务业市场需求有所回暖，企业信心逐步恢复。”赵庆河说。

同时，建筑业升至较高景气区间。建筑业商务活动指数为56.6%，高于上月4.4个百分点，表明建筑业景气度有所回升；供应商配送时间指数为50.5%，高于上月8.8个百分点，表明畅通交通物流政策取得实效。从市场预期看，业务活动预期指数回升5.2个百分点至63.1%，企业对近期行业发展前景较为乐观。

6月份，综合PMI产出指数为54.1%，高于上月5.7个百分点；构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.8%和54.7%。“综合PMI产出指数继续回升，表明中国企业生产经营总体呈现恢复性扩张。”赵庆河说。

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