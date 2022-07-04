东西部科技合作项目在宁夏集中签约
136个项目累计金额近27亿元
2022年07月04日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报银川7月3日电 （记者张文、禹丽敏）东西部科技合作工作推进会日前在宁夏召开，136个东西部科技合作项目在会上进行集中签约，累计签约金额近27亿元。
其中，宁夏与北京、上海、江苏等地新签约45项；内蒙古与北京、上海、江苏等地新签约25项；贵州新签约3项；云南新签约5项；西藏新签约5项；甘肃新签约9项；青海新签约20项；新疆新签约19项；新疆生产建设兵团新签约5项。
东西部科技合作对推动区域协同创新、解决发展不平衡不充分问题具有重要意义。2017年，在科技部指导支持下，宁夏建立了东西部科技合作机制，将“政府引才”与“企业引智”相结合，目前已带动20多个省份参与东西部科技合作。
《 人民日报 》（ 2022年07月04日 11 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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