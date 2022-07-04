本报合肥7月3日电 （记者韩俊杰）记者获悉：合肥中欧班列从2014年全年开行13列，到2021年开行达668列，目前已累计开行突破2000列，开行频次从原先的每月1至2列到现在每周12至15列。8年多来，合肥中欧班列运力倍速增长，辐射范围不断扩大。

据介绍，合肥海关对中欧班列转关货物实行“7×24小时”预约通关和全程无纸化通关，缩短通关时间，同时助力中欧班列拓展业务范围，支持跨境电商企业利用中欧班列拓展沿线国家市场，促进安徽省产品、技术、服务等全产业链的跨境电商出口。

今年1至5月，合肥中欧班列保持高速增长态势，累计发运班列391列，同比增长98.5%。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 11 版）

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