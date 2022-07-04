推动稳增长政策落实落细（财经观）
多下“绣花功夫”、多做通盘考虑、多用市场化手段、完善绩效考核体系，让稳经济“一揽子”举措尽快落地，为企业应对困难风险、抓住机遇争取更多主动
为扎实稳住经济大盘，5月23日召开的国务院常务会议部署6方面33项具体举措。这33条举措，“退、缓、补、购、奖”多管齐下，以更大力度助企纾困；促投资、增消费、畅循环齐头并进，继续靠前发力稳增长保民生。各地方各部门迅速落实，逐项研究逐条细化，把政策“红包”尽快送到企业手中。
政策效果正在逐步显现。数据显示，截至6月16日，专项债发行规模较2021年同期增加1.68万亿元，推动形成实物工作量；6月上半月，国家铁路单日货运装车稳定在18万车以上的高水平；6月份前三周，上海全社会用电量已恢复至去年同期的92.48%。当前外部环境仍然存在不确定性，疫情和洪涝灾害等对生产的连续性形成一定影响，各方须争分夺秒抓落实，尽可能缩短政策时滞，提升政策效能，为企业应对风险、抓住机遇争取更多主动。
要强化精准思维，多下“绣花功夫”，把工作做扎实、做到位。目前中小企业贷款利率保持在有统计记录以来的低位。部分行业中小企业面临的主要困难，是缺少订单、原材料成本上升、产业链不通、供应链不畅等。针对这类企业的纾困工作，应更加注重在消费终端和产业链、供应链上加力，加大对中小企业政府采购力度，增加财政促消费措施，以“点对点”运输等方式协同推动产业链供应链企业复工达产。对困难较多、情况较为复杂的重点企业，要进行“一企一策”式帮扶。此外，要充分利用税收大数据系统、财政资金直达系统的技术优势，做好资金动态监管和政策效果追踪，为后续政策微调提供科学依据。总之，政策落地越精准，成本越低，效果越好。
要秉持系统思维，多做通盘考虑，强化财政、金融、产业、就业等政策的协调性。比如，做好节奏管理，关注政府债券发行增加对金融市场的影响，关注项目进展以合理调拨使用地方债资金，防止财政资金“趴”在账上；重视制度建设，奖励农业转移人口市民化、支持平台经济规范健康发展等举措都具有制度性特征，出台实施细则要系统、全面、规范，稳定各方预期；强化管理协同，进一步深化人民银行征信中心、市场监管、环保等部门的合作，整合企业注册登记、生产经营、纳税缴费、环保法务等非金融信息，提高市场主体信息透明度，为“因症施治”、提高帮扶效果提供技术支撑；完善考核体系，激励各方面拧成一股绳。“一揽子”政策在落实过程中，注重彼此瞻顾、统筹实施，方能叠加发力、事半功倍。
要坚持有为政府和有效市场结合，尽可能多用市场化办法解决问题。年初以来，央行引导地方法人银行自主决策、自担风险扩大包括信用贷款在内的普惠小微贷款投放，积极挖掘新的融资需求。此次落实相关“一揽子”举措，也要按市场规则办事。比如，鼓励使用政府资金杠杆撬动社会投资时，要严格项目筛选标准，绝不为了尽快形成实物工作量而乱铺摊子；在政府采购过程中，要坚持招标公开、公正、透明。以市场机制落实政策，可以提高资源配置效率，同时让“增量政策”与前期“存量政策”有机衔接，收到长期、稳定、可持续的政策效果。
在搏击风浪中，中国经济一次次经受住了“大考”。我们相信，只要上下一心、科学应对，一定能克服眼前困难，再次交出高分答卷。
《 人民日报 》（ 2022年07月04日 18 版）
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