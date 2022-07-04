本报记者 王 观

四川成都税务工作人员在企业调研。

刘忠俊摄

今年我国实施大规模增值税留抵退税政策，力度不断加大、覆盖面不断扩围，正按时间表有序推进。目前，留抵退税政策落实情况如何？市场主体感受如何？记者进行了采访。

助力市场主体纾困解难，留抵退税政策效应凸显

“留抵退税好比及时雨，帮我们挺过了最难的日子。”重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司办税人员安爽爽坦言，今年初，公司正加紧研发新的混动系统，由于成果还没出来，无法产生收益，现金流十分紧张。“作为一家小微企业，我们恨不得每分钱都掰成两半用。关键时刻，收到了18万元退税款，解了燃眉之急。”安爽爽说。

今年，我国实行更大规模留抵退税政策，为很多企业尤其是小微企业缓解了资金压力。4月1日至6月25日，已有17033亿元退税款退到纳税人账上，加上第一季度继续实施此前出台的留抵退税政策，累计已有18266亿元退税款退到纳税人账户。其中，小微企业是受益主体。

留抵退税政策，为受疫情影响较大的旅游、民航等困难行业“雪中送炭”，助其渡过难关。

“今年以来，我们受疫情影响闭园几个月，这期间没有门票收入，而维护、人工成本等支出不少，多亏有了1632万元留抵退税款，帮我们挺了过来。”河南爱思嘉农业旅游开发有限公司财务负责人许静说，“这笔资金保证了300多名职工工资的发放，又支付了工程款和借款利息。4月开园前，公司还开辟了恐龙乐园、儿童乐园、农产品采摘等农旅观光项目。”

助力市场主体纾困解难，留抵退税的政策效应凸显。近期，国务院部署实施扎实稳住经济的一揽子政策措施，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，预计新增留抵退税1400亿元，将直接为市场主体提供现金流，有效缓解困难企业资金压力。

“留抵退税政策扩围，我们预计能申请400多万元存量留抵退税。”云南昭通超越农业有限公司财务负责人先明楼说，“农业企业投资周期长，资金压力较大，上半年又是种植关键期，使用资金量大。有了这笔钱，下半年的农业生产、研究院建设都可以顺利推进了。”

甘肃白银兴顺源商贸有限公司负责人王守恩说：“政策扩围后我们准备立刻申请退税。等7月份留抵退税款到账，我们要补充企业现金流，让公司加快运转起来。”

“扩大留抵退税政策行业范围，将进一步释放政策红利，解决更多行业、更多市场主体的资金困难问题。此次新增的7个行业与民生息息相关，给予其全额留抵退税，缓解企业现金流压力，也有助于更好地稳就业、保民生。”北京国家会计学院教授李旭红说。

为市场主体降成本，更有助于激发活力、增添动力

税务部门近期开展的抽样调查显示，企业主要将退税资金用于扩大生产、技术研发、支付薪酬等方面。专家表示，我国大力改进留抵退税制度，不仅有利于降低企业资金占用成本，也有助于释放市场主体活力、增添发展动力。

——扩大生产有底气。

“7029万元退税款很快就到账了，大大缓解了公司资金压力。”新疆乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司财务负责人张煊说，公司承建的电力廊道建设项目，前期投入大、运营周期长，资金压力不小。有了这笔退税款，公司将加快推进地下综合管廊项目建设，为重点项目供电基础设施建设提供保障。

——坚定创新信心足。

“前期研发花了大量资金，贷款进度又缓慢，可我们只差四支拱架焊接就能研制成功了。”涪特智能装备（重庆）有限公司负责人龚岗说，因为资金问题，研发一直断断续续。

留抵退税政策实施后，公司第一时间申请退还了53万余元的留抵退税。“我们用退税款买了2台测试设备、10余吨生产材料，重新启动了停摆的研发项目，下一步就是集中力量攻关了，我们对项目很有信心。”退税资金到手让龚岗重拾信心。

——转型发展闯新路。

“受疫情影响，公司近两年的营业收入比2019年减少了近五成。”广东广垦热带农业公园有限公司负责人许先生坦言压力，但他坚信主动转型才有出路。

“我们要用好100多万元留抵退税款，拓宽多元化发展之路，相信一切都会好起来的。”许先生说，今后景区将以发展热带特色农业为抓手，种植有机番石榴、红杨桃等特色水果，还将建设农耕文化园、滨水公园、游乐广场等多个文旅项目，实现科技、旅游与农垦元素的深度融合。

税务部门数据显示，5月，全国获得退税的企业采购支出同比增长10.9%，较一季度加快3个百分点，增幅比无退税企业高7.5个百分点。退税企业经营投入稳中有升，5月销售收入同比增长10.6%。

中国社会科学院财经战略研究院副研究员蒋震认为，实施留抵退税有助于解决大规模固定资产购置、产品周转期长等带来的企业资金占用问题，增强重点领域高质量发展的内生动力，对于稳定我国产业链供应链、增强经济发展韧性具有重要意义。

创新方式、提升服务、跟踪问效，退税政策直达快享

汇总数据，实时监控各环节办理情况，督促各区县税务局开具收入退还书……更大规模留抵退税政策出台后，这套流程成了重庆市税务局收入规划核算处副处长陈超每天的必修课：“我们要确保每笔退税款退得既快又好。”

退税直达快享，离不开各部门高效协作。在重庆，渝中区税务局成立“留抵退税工作专班”，与区财政局、金融部门密切配合，为特殊困难企业开通绿色通道，指定专人受理；奉节县税务局与县财政局、人民银行奉节支行通过“三张清单”制度加强信息共享，提升退税质效……

今年以来，税务部门坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，落实落细新的组合式税费支持政策特别是大规模增值税留抵退税政策，让“真金白银”以最快速度直达企业，助力稳住宏观经济大盘。

留抵退税政策好不好，市场主体最有发言权。

——察实情、听真话，从纳税人视角了解政策效应。厦门税务部门采用“随机挑选+定向选取”方式，对不同行业、规模、注册类型的150余家企业开展问卷调查和走访调研。各区税务局分别建立起“听取诉求—完善举措—提升质效”工作机制，通过“组团”上门、电话回访等形式，问计问需问效于企。“税务干部讲的政策都很适合我们，看得出下了功夫。”福建厦门建发集团财务部总经理李默澜在参加税务部门组织的政策宣讲会后说。

——提建议、谋点子，税务体验师做税费服务的“质检员”。近期，四川多地邀请人大代表、政协委员、媒体人员、市民代表等担任税务体验师，从政策宣传到接收退税资料、退税金额到达纳税人账户，全流程、近距离体验便捷退税。“留抵退税政策出台及时，办税人员服务贴心、业务扎实，相信能为市场主体提供更高效便利规范的税费服务。”被乐山市税务局聘为税务体验师的乐山市太阳能研究院院长姜希猛说。

国家税务总局相关负责人表示，下一步，税务部门将持续做好跟踪问效，推动税费服务工作质效持续提升，确保留抵退税等新的组合式税费支持政策落准落好，不断提振市场主体信心，更好促进经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)