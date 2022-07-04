致2022届毕业生：用时光酿造美好！
夏日如期而至，毕业如约而来。
2022届毕业生即将走入社会，开启新的征程。
“社会”是另一个精彩的世界。
推开这扇社会之门的你，
或许会跌倒、会疲倦、会遇到挫折、会遭受质疑。
但“过来人”告诉你——
“时光酿造美好，未来自有答案！”
“再投入一点，你跳得不是一支舞，是中国动漫的未来。”
“不要害怕跌倒，谁说跌倒一次就无法重来。”
“文物都能再次破土，我们又有何可惧？”
......
工作是你和世界的第一次“交手”，
请坚持本心，勇往下一程。
这一路上，不要害怕跌倒，
因为越是疾风、越见成长。
去感受青春力量的吧，
新一代美好生活的奋斗者们！
近期，人民网携手金沙酒业发起“时光酿造美好”2022毕业季主题活动。7月4日，《时光酿造美好》主题短片正式上线。短片邀请了三位出生于千禧年的毕业生，以及毕业于千禧年的“过来人”，记录了他们对话成长、书写现在、蓄力未来的故事。
短片中，还有来自各行各业的“过来人”为毕业生送上寄语与祝福——
北京工商大学法学院副院长陈敦：
“世界上没有两片叶子是完全相同的，我们每一个人都是独一无二的，正如李白诗词中所言‘天生我材必有用’，无论是怎样的你，请接受自己并努力活得精彩。”
北京体育大学管理学院教授邹新娴：
“离开校园不等于停止学习、停止奋斗。‘奋斗’是我们每一个人达成人生目标的必经之路，所以毕业生们在下一个人生新阶段中，也要不断地奋斗。”
摄影师肖全：
“自我定位与自信，是当代年轻人非常好的美德和品质。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。祝愿今年的大学毕业生们都能够信心满满，大有作为。”
摘要品牌代言人、演员刘烨：
“执着于理想，纯粹于当下，将旺盛的生命力焕发为光与热，创造更美好的明天。”
金沙酒业党委书记、董事长张道红：
“我们面临着一个多变复杂的世界，我相信今年毕业的你们，一定会以积极的心态，拥抱这个瞬息万变、挑战与机遇并存的时代，为美好生活而奋斗。”
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