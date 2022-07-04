五部门发文提升消费品工业数字融合应用能力
2022年07月04日08:18 | 来源：新华社
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原标题：五部门发文提升消费品工业数字融合应用能力
记者7月3日从工信部获悉，工信部、商务部、市场监管总局、国家药监局、国家知识产权局等五部门联合发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，提出到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。
消费品工业是我国重要民生产业和传统优势产业，是保障和满足人民群众日益多元化消费需求的重要支撑，在吸纳就业、出口创汇、促进经济发展等方面发挥着重要作用。加快数字技术融合应用，有助于改善消费品供给，延伸产业链，提升附加值，引导企业提升数字化研发创新水平和核心竞争力。
行动方案结合当前产业发展实际和技术演进趋势，确立了数字化助力消费品工业增品种、提品质、创品牌的主要目标，并提出创新能力显著增强、供给水平明显提高、发展生态持续优化等具体目标，明确到2025年，企业经营管理数字化普及率、企业数字化研发设计工具普及率、应用电子商务的企业比例均超过80%，在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂，创建50个数字化转型成效显著、特色鲜明、辐射力强的“三品”战略示范城市等等。
行动方案提出数字化助力增品种、提品质、创品牌三个方面10项任务，明确要围绕健康、医疗、养老、育幼、家居等民生需求大力发展“互联网+消费品”，推进个性化定制和柔性生产重塑产品开发生产模式，推广应用工业App等关键技术和核心装备，面向食品医药等消费品行业，加快推动质量追溯体系建设。（记者张辛欣）
(责编：赵竹青、陈键)
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