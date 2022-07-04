多渠道挖潜 拓展毕业生就业新空间
面对高校毕业生就业规模持续增加的形势，如何推动形成更多就业增长点，促进高校毕业生有业择、择好业？引导高校毕业生到基层就业，满足重点区域人才需求；推动产业升级发展，创造高质量就业岗位；积极支持创新创业、深挖新职业和灵活就业潜力……记者在采访中了解到，不少地方从多方面着手，挖掘和拓展就业新空间，努力促进高校毕业生实现高质量就业。
——开发基层就业岗位 满足区域发展人才需求
“我一直很想回到新疆，建设自己的家乡。学校针对志愿到边疆、基层就业的学生提供帮扶，让我们的求职之路更加顺畅！”中国石油大学（华东）石油工程专业学生买买提，近日成功与家乡企业签约。
“三支一扶”“特岗计划”“西部计划”……扎根基层、服务基层成为越来越多毕业生的选择。
2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名，比去年增加2000名。截至目前，已有北京、山西、江西、广东、贵州、四川等近20省份发布了“三支一扶”计划招募公告。
人社部、教育部、民政部日前联合发文推动聚合资源、深挖潜力、协同推进，多渠道、多形式、多领域归集发布一批适合高校毕业生就业的基层岗位。要求广开基层就业门路，结合乡村振兴、基层治理、产业发展，用好各类资金、政策渠道，积极开发各类基层就业岗位。
长三角、珠三角、京津冀等地区人才需求旺盛。近日，长三角G60科创走廊高水平应用型高校协同创新联盟2022届毕业生就业推介会在线上举行，汇集了200多家企业的3000多个中高端岗位。江苏、上海等多地还在租房补贴、人才落户等方面拿出“大招”。
“目前我国不同区域之间，区域内部的人口和产业之间仍然不均衡，要从建立全国统一人才大市场出发，引导高校毕业生在不同区域之间合理流动，寻找适合他们的城市和岗位。”复旦大学全球科创人才发展研究中心主任姚凯在接受《经济参考报》记者采访时表示。
——推动产业升级发展 创造高质量就业岗位
“我们正在强化校内校外联动，加强校企校地合作，力求巩固有色金属、轨道交通和医疗卫生三大优势学科行业就业市场，拓展智能制造、新能源材料等新兴领域就业空间。”中南大学就业指导中心主任徐赞说。
有关报告显示，到2025年，我国大数据领域人才需求达2000万，物联网人才需求达1600万，人工智能人才需求达500万。
推动形成更多就业增长点，加快产业转型升级成为重要施策方向。
国家统计局新闻发言人付凌晖日前表示，要积极推动产业升级发展，创造高质量就业岗位，为大学生就业创造更加有利的条件。国家发展改革委副秘书长杨荫凯指出，下一步要大力发展先进制造业、现代服务业，培育战略性新兴产业，创造更多有利于发挥青年群体智力优势的知识型技术型岗位。
“数控机床、3D打印、生物医药、微纳制造、智能制造等为代表的先进制造业逐渐崛起，创造出一批高质量的就业岗位。此外，传统服务业、现代服务业加速数字化转型，也会衍生出一定数量新职业和新岗位，这些都是未来毕业生就业创业的新空间。”首都经济贸易大学副教授、中国就业研究所研究员毛宇飞对《经济参考报》记者表示。
——积极支持创新创业 以创业带动就业
“对毕业生的创业指导需要‘手把手’，增强‘实战性’。”湖南化工职院党委书记王雄伟介绍，学校通过校企共建共享创新创业孵化基地，组建由创新创业教师、企业专家组成的创业导师团队进驻创业孵化基地，培育学生创业孵化项目，并以政校企多方人才优势，形成专业化服务团队，提升毕业生创业能力。
一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、创业培训……以创业带动就业，多部门多地方拿出不少实招，为高校毕业生拓展就业新空间。
湖南深化“创业培训+创业孵化+创业贷款+创业活动+创业补贴”五创联动创业帮扶模式。落实落细创业担保贷款政策，帮助创业者解决创业初期场地和资金难题。免费开放创新创业微课，加强创新创业培训。广东省人社厅就业促进处处长陶思敏介绍，广东为有需求的高校毕业生提供新兴产业、智能制造、现代服务等岗位培训，按规定落实培训补贴。
——新职业开辟新赛道 灵活就业成“蓄水池”
“我选择了直播行业，工资每月七八千元，有五险一金，同时还能紧跟时代步伐，学到许多新东西。”应届毕业生孙星说。孙星是山东省临沂市罗庄区国华跨境电商直播基地刚刚入职的员工，主要从事直播后台运营工作。
在山东省内单体最大、综合能力最强的国华跨境电商直播基地里，有200多名主播，分布在300个直播间里。面对疫情冲击，该直播基地主播带货销量逆势上涨，吸纳就业能力进一步增强，包括多位高校毕业生在内，今年新增从业人员400多名。
随着电商网购、线上服务、平台配送等新业态迅猛发展，一批适应青年群体的新职业不断涌现，为高校毕业生就业提供了新选择、拓展了新空间。不少地方精准施策，鼓励新业态企业增岗拓岗，带动和扩大就业。
面对越来越庞大的灵活就业人群，多地还出台了支持灵活就业以及新就业形态劳动者的政策举措。其中，广东在全国率先打通灵活就业人员参保障碍，取消外省籍等灵活就业人员在就业地参加企业养老保险限制条件，支持灵活就业人员参加失业保险、工伤保险。
毛宇飞认为，在行业变化、数字化转型等背景下，传统工作模式被打破，组织形式更加多元化，这对高校毕业生提出新要求。为提高就业供需适配性，要进一步提升包括硬技能和软能力在内的能力素质。（记者 班娟娟 邵鲁文 谢樱 黄浩苑）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：依法严厉查处麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题
- 图片来源：市场监管总局 人民网北京7月3日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。 据了解，新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产品进行抽检，经初步调查分析，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。…
相关新闻
- 评论
- 关注