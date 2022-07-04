原标题：多渠道挖潜 拓展毕业生就业新空间

面对高校毕业生就业规模持续增加的形势，如何推动形成更多就业增长点，促进高校毕业生有业择、择好业？引导高校毕业生到基层就业，满足重点区域人才需求；推动产业升级发展，创造高质量就业岗位；积极支持创新创业、深挖新职业和灵活就业潜力……记者在采访中了解到，不少地方从多方面着手，挖掘和拓展就业新空间，努力促进高校毕业生实现高质量就业。

——开发基层就业岗位 满足区域发展人才需求

“我一直很想回到新疆，建设自己的家乡。学校针对志愿到边疆、基层就业的学生提供帮扶，让我们的求职之路更加顺畅！”中国石油大学（华东）石油工程专业学生买买提，近日成功与家乡企业签约。

“三支一扶”“特岗计划”“西部计划”……扎根基层、服务基层成为越来越多毕业生的选择。

2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名，比去年增加2000名。截至目前，已有北京、山西、江西、广东、贵州、四川等近20省份发布了“三支一扶”计划招募公告。

人社部、教育部、民政部日前联合发文推动聚合资源、深挖潜力、协同推进，多渠道、多形式、多领域归集发布一批适合高校毕业生就业的基层岗位。要求广开基层就业门路，结合乡村振兴、基层治理、产业发展，用好各类资金、政策渠道，积极开发各类基层就业岗位。

长三角、珠三角、京津冀等地区人才需求旺盛。近日，长三角G60科创走廊高水平应用型高校协同创新联盟2022届毕业生就业推介会在线上举行，汇集了200多家企业的3000多个中高端岗位。江苏、上海等多地还在租房补贴、人才落户等方面拿出“大招”。

“目前我国不同区域之间，区域内部的人口和产业之间仍然不均衡，要从建立全国统一人才大市场出发，引导高校毕业生在不同区域之间合理流动，寻找适合他们的城市和岗位。”复旦大学全球科创人才发展研究中心主任姚凯在接受《经济参考报》记者采访时表示。

——推动产业升级发展 创造高质量就业岗位

“我们正在强化校内校外联动，加强校企校地合作，力求巩固有色金属、轨道交通和医疗卫生三大优势学科行业就业市场，拓展智能制造、新能源材料等新兴领域就业空间。”中南大学就业指导中心主任徐赞说。

有关报告显示，到2025年，我国大数据领域人才需求达2000万，物联网人才需求达1600万，人工智能人才需求达500万。

推动形成更多就业增长点，加快产业转型升级成为重要施策方向。

国家统计局新闻发言人付凌晖日前表示，要积极推动产业升级发展，创造高质量就业岗位，为大学生就业创造更加有利的条件。国家发展改革委副秘书长杨荫凯指出，下一步要大力发展先进制造业、现代服务业，培育战略性新兴产业，创造更多有利于发挥青年群体智力优势的知识型技术型岗位。

“数控机床、3D打印、生物医药、微纳制造、智能制造等为代表的先进制造业逐渐崛起，创造出一批高质量的就业岗位。此外，传统服务业、现代服务业加速数字化转型，也会衍生出一定数量新职业和新岗位，这些都是未来毕业生就业创业的新空间。”首都经济贸易大学副教授、中国就业研究所研究员毛宇飞对《经济参考报》记者表示。

——积极支持创新创业 以创业带动就业

“对毕业生的创业指导需要‘手把手’，增强‘实战性’。”湖南化工职院党委书记王雄伟介绍，学校通过校企共建共享创新创业孵化基地，组建由创新创业教师、企业专家组成的创业导师团队进驻创业孵化基地，培育学生创业孵化项目，并以政校企多方人才优势，形成专业化服务团队，提升毕业生创业能力。

一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、创业培训……以创业带动就业，多部门多地方拿出不少实招，为高校毕业生拓展就业新空间。

湖南深化“创业培训+创业孵化+创业贷款+创业活动+创业补贴”五创联动创业帮扶模式。落实落细创业担保贷款政策，帮助创业者解决创业初期场地和资金难题。免费开放创新创业微课，加强创新创业培训。广东省人社厅就业促进处处长陶思敏介绍，广东为有需求的高校毕业生提供新兴产业、智能制造、现代服务等岗位培训，按规定落实培训补贴。

——新职业开辟新赛道 灵活就业成“蓄水池”

“我选择了直播行业，工资每月七八千元，有五险一金，同时还能紧跟时代步伐，学到许多新东西。”应届毕业生孙星说。孙星是山东省临沂市罗庄区国华跨境电商直播基地刚刚入职的员工，主要从事直播后台运营工作。

在山东省内单体最大、综合能力最强的国华跨境电商直播基地里，有200多名主播，分布在300个直播间里。面对疫情冲击，该直播基地主播带货销量逆势上涨，吸纳就业能力进一步增强，包括多位高校毕业生在内，今年新增从业人员400多名。

随着电商网购、线上服务、平台配送等新业态迅猛发展，一批适应青年群体的新职业不断涌现，为高校毕业生就业提供了新选择、拓展了新空间。不少地方精准施策，鼓励新业态企业增岗拓岗，带动和扩大就业。

面对越来越庞大的灵活就业人群，多地还出台了支持灵活就业以及新就业形态劳动者的政策举措。其中，广东在全国率先打通灵活就业人员参保障碍，取消外省籍等灵活就业人员在就业地参加企业养老保险限制条件，支持灵活就业人员参加失业保险、工伤保险。

毛宇飞认为，在行业变化、数字化转型等背景下，传统工作模式被打破，组织形式更加多元化，这对高校毕业生提出新要求。为提高就业供需适配性，要进一步提升包括硬技能和软能力在内的能力素质。（记者 班娟娟 邵鲁文 谢樱 黄浩苑）

(责编：赵竹青、陈键)