原标题：数字人民币改变传统消费支付习惯——打开消费新蓝海

“上滑付款码，下滑收款码！”2022年年初，在安卓、苹果应用商店中，一抹“中国红”下载火爆，它就是数字人民币应用程序。

数字人民币是由中国人民银行发行的法定数字货币，英文简称为“DC/EP”，即数字货币和电子支付工具。它定位于小额、零售、高频使用场景，将从根本上改变原有的消费支付习惯。

自2019年以来，数字人民币试点已在北京、天津、河北、福建等省份多个地区落地实施。央行数据显示，截至2021年年底，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。

数字人民币的深入推广使用，给消费带来哪些变化？

数字货币入万家

6月27日，家住天津滨海新区中新生态城的何勇和家人一起在天津经开区第五大街广汽丰田美利丰4S店办理了购车手续，他选购了一辆广汽丰田雷凌双擎豪华轿车。

“家里老人来生态城定居，需要一辆代步车，油电混动是个好选择，这辆车不仅能享受国家车辆购置税减半政策，还可以享受数字人民币的红包优惠，很划算。”何勇对记者说。

在广汽丰田美利丰4S店内，何勇打开了数字人民币应用程序，开通了数字人民币钱包，并领取了2000元的消费红包。之后，扫码付款，快速完成购车手续。

今年4月份以来，天津在和平区、河西区、经开区等地相继启动了数字人民币试点。天津经开区按照“先易后难，先民后企，线上线下并行”的思路，先后在超市、商场、餐饮、景点等多个消费场景落地数字人民币应用。

作为应用场景之一，天津经开区广汽丰田美利丰4S店参加了天津经开区和建设银行天津开发分行举办的“泰划算”消费购物季活动，推出了每辆车2000元的数字人民币红包，而叠加购置税减半、贷款优惠等政策，购车优惠最高可达5000元。

“自6月份以来，到店咨询人数超过了每天30人次，汽车销售超过80辆，同比增长20%以上。”广汽丰田美利丰滨海店销售经理齐云介绍。

中午12点，内训师李彩娟正在通过懂车帝、抖音等平台进行线上直播。除了介绍汽车性能，李彩娟还重点介绍数字人民币购车优惠政策，展示下载数字人民币软件的二维码。开通直播以来，每天超万人在线围观，留言数量超百条。

广汽丰田美利丰滨海店总经理李伟说：“配合数字人民币试点，我们推出了数字推广+数字销售的营销策略，它的受众面更广、消费意向更加明确，消费者使用数字人民币的意愿也更强。”

而在天津滨海新区宝龙大厦，京东自营七鲜超市也正在准备美食季活动，该店总经理李洪祥介绍：“每年7月份都是海鲜销售高峰。今年结合数字人民币试点，七鲜将陆续推出海鲜烧烤季、啤酒夜市等活动，并将推出多项促销优惠活动。”

通过在消费端发力，数字人民币使用量不断增加。天津经开区举办的第三届“泰划算”消费购物季共发放200万元的汽车领域数字人民币红包。目前已使用了三分之一份额，拉动1200万元汽车消费，而150万元的数字人民币商圈领域红包也已于同期开抢。

服务经济大循环

货币一端连着消费，一端连着企业，是经济循环的重要环节。而数字人民币将重塑消费支付体系，为经济大循环“降本增效”。

随着“嘀”的一声，天津经开区天海公寓的运营方——天津中新旅居住房租赁服务有限公司收到了住户郭爽通过数字人民币小程序缴纳的50元水电费。当前，数字人民币应用场景不断丰富，交易范围也正在从终端消费“逆流而上”，不断向企业端拓展。

天津中新旅居住房租赁服务有限公司总经理周志伟介绍，数字人民币作为国家货币，安全性高，不同于支付宝、微信、银行卡，在转账过程中也不需要手续费，更节约了跨行转账时间。这些优点，使得更多住客选择使用数字人民币支付方式。

在天海公寓，已有1000多名住户开通了数字人民币钱包，占总人数的50%以上。目前，企业的水电、物业、网络服务等费用都可通过数字人民币结算，每月金额超过15万元。同时，数字人民币也成为中新旅居支付员工薪酬的新方式，发放薪金总额达到45万元，人数超过了30人。

企业小循环，产业大循环。

天津经开区是中国北方第一个自由贸易试验区，是电子信息、汽车、石化、生物医药四大产业的国家新型工业化产业示范基地，更是全国首批产融合作试点城市(区)。目前，天津经开区已形成汽车及高端装备、新一代信息技术2个千亿元级产业集群，化工新材料、医药健康2个500亿元级产业集群。

南开大学金融学院院长田利辉认为，数字人民币周转效率高，可以精准编程适应不同应用场景，同时具有可追溯性，在智能合约、供应链金融、促消费等领域前景广阔。此外，在数字经济时代，数字人民币作为法定货币，将打破大型科技公司的支付壁垒，鼓励企业由争夺数据资源转变为利用数据资源。数字人民币将瓦解相互割裂、封闭化的数字生态系统，重构开放健康的数字新生态。

与实体经济融合

在数字经济时代，数字人民币是新的“基建设施”。

2021年，天津获批成为第三批数字人民币试点城市。天津经济技术开发区管委会副主任曹红钢告诉记者：“作为试点，我们首先将前两批实验的应用场景、使用经验快速落地。同时，天津经开区要发挥产业优势，打造一批特色场景，重点支持制造业、实体经济应用数字人民币支付清算业务。”

今年4月份，全国首次以央行数字货币发放的商业金融机构贷款在天津经开区落地。天津经开区企业中企云链试点应用了“数字人民币+贷款发放+保理业务”的供应链金融场景，探索了数字人民币应用领域，为商业保理服务产业链、供应链中小企业提供了新场景。

曹红钢说，天津经开区设有碳排放权交易所，未来将探索碳资产交易与数字人民币融合发展。同时，经开区还将与更多网上平台合作，推出更多采用数字人民币的促消费活动。从长远来看，数字人民币将推动整个金融基础设施的重构升级。

去年12月份，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出，我国的数字经济发展进入新阶段，要充分发挥数据要素作用。而数字人民币的推广能够释放更多数据资源，创造更大生产力。

作为试点银行之一，中国建设银行天津市分行积极拓展数字人民币在金融同业、政府服务、商圈餐饮、互联网头部企业等领域的应用。同时深耕消费领域，发挥“建行生活”“善融商务”等平台优势，打造数字人民币消费生态。截至6月20日，建行天津开发分行共新增个人钱包1.48万个，新增对公钱包2700多个，累计交易额超900万元。

中国建设银行天津开发分行副行长刘颖表示，建行正积极搭建拓展数字人民币支付场景、特色场景，让更多市民体会数字人民币便捷支付。

数字人民币的推出，使企业、政府间的经济活动成为社会数据资源的一部分，与消费支付场景所产生的数据相结合，可实现数据交互价值的爆发式增长，进一步提升数字经济背景下的社会生产力。而随着数字人民币的不断普及，数字人民币将会迎来更多样的应用场景，并将与乡村振兴、拉动消费等国家大政方针产生越来越紧密的关联。

(责编：赵竹青、陈键)