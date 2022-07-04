我国算力规模排名全球第二：计算正向智算跨越
算力作为数字经济时代的关键生产力要素，已成为推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。在6月29日举行的中国算力大会新闻发布会上，工业和信息化部副部长张云明透露，截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模超过520万标准机架，在用数据中心服务器规模1900万台，算力规模排名全球第二。
“这些数据表明，随着高质量算力基础设施建设的推进，以及云计算、大数据、人工智能、区块链等技术和应用的落地普及，我国算力技术创新不断提速，算力产业保持高速增长，算力规模持续快速提升，算力产业生态日渐完善。”工信部信息通信发展司司长谢存说。
赋能作用日渐凸显
随着数字经济时代的全面开启，算力作为重要“底座”支撑，赋能作用日渐凸显。“算力是数字经济时代新的生产力，将为加强数字政府建设、激活数据要素潜能以及各行各业的数字化转型注入新动能，助推经济社会高质量发展。”张云明说。
近年来，我国数字经济蓬勃发展。据统计，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占GDP比重由21.6%提升至39.8%，产业规模持续快速增长，已数年稳居世界第二。
同时，新型基础设施建设提速，数字产业化深入推进。目前，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，所有地级市全面建成光网城市，千兆用户数突破5000万，5G基站数达到170万个，5G移动电话用户数超过4.2亿户；2021年全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近十年新高；2021年软件和信息技术服务业、互联网和相关服务企业的业务收入保持了17.7%和16.9%的高增速，分别达到94994亿元和15500亿元。
千行百业转型应用涌现，产业数字化动能释放。大数据、云计算、人工智能加速融入工业、能源、医疗、交通、教育、农业等行业。工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，工业互联网高质量外网覆盖全国300多座城市。2021年，我国实物商品网上零售额首次突破10万亿元，同比增长12.0%；移动支付业务1512.28亿笔，同比增长22.73%。
“在数字化、智能化时代，算力是数字经济发展的核心生产力，是实体经济转型升级不可或缺的数字基座，也是一个国家和地区核心竞争力的体现，是全球战略竞争的新焦点。只有增强算力发展，才能将海量的数据生产资料转化为数据价值，带动经济增长。”联想集团董事长兼CEO杨元庆说。
国际数据公司IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合发布的《2021—2022全球计算力指数评估报告》显示，计算力指数平均每提高1个点，数字经济和地区生产总值将分别增长3.5‰和1.8‰。一个国家或地区增加对计算力的投资可以带来经济的增长，且这种增长具有长期性和倍增效应。“计算力对中国经济增长发挥着非常关键的作用。”清华大学全球产业研究院副院长李东红说。
浪潮人工智能研究院预计，到2025年全球计算力规模将比2020年提升30倍。同时，计算力作为一种新技术生产力，将成为挖掘数据要素价值、推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。
“计算力不仅是生产力，还是创造力，计算正向智算跨越。”浪潮信息总裁彭震认为，计算力和算法是智算中心的核心，要想产生一流的智慧，就必须要有一流的算法，同时算法的高效运转要依赖领先的计算力，计算力基建化和算法基建化相辅相成。
产业链持续完善
近年来，我国算力设施建设有序推进，发展基础不断夯实。据张云明介绍，工信部在加快千兆光网和5G建设的基础上，统筹布局绿色智能的数据和算力设施，推进一体化大数据中心体系、工业互联网大数据中心体系建设，夯实数字经济发展基础。
截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模超过520万标准机架，平均上架率超过55%。在用数据中心服务器规模1900万台，存储容量达800艾字节。算力总规模超过140每秒浮点运算次数，近5年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。全国在用超大型、大型数据中心超过450个，智算中心超过20个。通用算力规模超过109每秒浮点运算次数，智能算力规模超过29每秒浮点运算次数。
今年3月份，工信部公布首批国家新型数据中心典型案例名单，共有32个大型以上数据中心和12个边缘数据中心入选；工信部近年来先后组织3批国家新型工业化产业示范基地(数据中心)的评选工作，11个产业园区入选，为加快新型数据中心建设和应用、更好支撑经济社会各领域数字化转型树立了标杆。
“算力产业蓬勃发展离不开强健、完善的产业链。目前，我国算力产业链已经初步形成，涵盖由设施、设备、软件供应商、网络运营商构成的上游产业，由基础电信企业、第三方数据中心服务商、云计算厂商构成的中游产业，由互联网企业、工业企业以及政府、金融、电力等各行业用户构成的下游产业。”张云明说。
《2021—2022全球计算力指数评估报告》认为，全球各国计算力格局已初步形成，美国和中国作为领跑者阵营国家，在全球计算力领域的主导地位进一步得到了增强。
我国不少相关企业在全球已具备领先优势。IDC的数据显示，2021年，中国服务器市场销售额达到250.9亿美元，同比增长12.7%，持续领涨全球，在全球市场占比25.3%，同比提升1.4个百分点，出货量达391.1万台，同比增长8.4%；在全球服务器市场，浪潮服务器市场占有率排名第二。
联想依靠自身在温水水冷服务器和异构服务器的深入布局，帮助紫金云大数据中心打造了“东数西算”工程启动后甘肃首个落地的项目——紫金云高性能计算平台，为紫金云搭建了高性能计算平台的系统、存储、网络、登录管理系统、集群系统软件等运行环境，同时还穿针引线帮助其拓展业务，使其成为目前甘肃省乃至西北地区率先投入商用的高性能计算平台。
据中国信息通信研究院测算和相关行业报告，2021年我国IDC服务市场规模超过1500亿元，云计算市场规模超2000亿元，人工智能核心产业规模超4000亿元。
“我国算力产业发展呈现三大趋势，即算力形式更加多样，算力资源泛在分布；基础设施建设加速，算网融合持续深入；创新应用竞相涌现，产业生态日渐完善。”谢存说。
向高效绿色发展
张云明表示，工信部着力构建以新一代信息通信网络为基础，以数据和算力设施为核心，以融合基础设施为重点的新型信息基础设施体系，加快算力规划制定，加强算力核心技术攻关，促进算力资源供需对接，培育算力新产业、新业态和新模式，已取得积极成效。
近年来，我国算力发展规划陆续出台，顶层设计逐步完善，部署构建数网协同、数云协同、云边协同、绿色智能的多层次算力设施体系。
“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确指出，要加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设E级和10E级超级计算中心。这为今后5年我国的算力产业发展指明了方向。
去年，我国算力相关政策密集发布：5月份，国家发展改革委、工信部等四部门联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，加强顶层设计，推动算力、数据、应用资源集约化和服务化创新；7月份，工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划(2021—2023年)》，明确提出用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局；11月份，工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，统筹布局绿色智能的数据与算力设施，明确“十四五”时期数据中心算力指标；12月份，国家发展改革委、工信部等四部门联合印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，指出到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。
谢存表示，工信部将持续推动算力基础设施建设。统筹布局绿色智能的算力基础设施，推进一体化大数据中心体系建设，加速打造数网协同、数云协同、云边协同、绿色智能的多层次算力设施体系，实现算力水平的持续显著提升，夯实数字经济发展“算力底座”。
同时，聚力推进核心关键技术攻关。充分发挥我国的体制优势和市场优势，提升自主创新能力，加快高端芯片、新型数据中心、超算等领域研发突破，加强先进计算、算网融合等技术布局，推动算力产业向高效、绿色方向发展。
在激发算力引擎赋能效应方面，“将深入挖掘算力在数字政府、工业互联网、车联网、金融科技等创新应用场景下的融合应用，提高算力在医疗、交通、教育等传统行业的应用水平，加快推进算力在更多生产生活场景的应用落地。”谢存说。
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