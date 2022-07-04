原标题：6月全国共减征车购税71亿元 乘用车市场恢复明显

从6月开始，一项关于车辆购置税的重大利好落地。根据规定，今年年底前，对不含增值税单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车购税。国家税务总局昨天(3日)发布的最新数据显示，部分乘用车减半征收车辆购置税新政实施一个月来，全国共减征车辆购置税71亿元，减征车辆109.7万辆。

6月全国共减征车购税71亿元

从排气量来看，1.6升及以下排量乘用车减征税款34亿元，占比约48%。1.6升至2.0升排量乘用车减征税款37亿元，占比约52%。

从购车人的角度来看，如果乘用车不含增值税的价格是10万元、20万元、30万元，那么购车人分别可以省下大约5000元、1万元和1.5万元的费用。

国家税务总局货物和劳务税司副司长 刘运毛：能够享受减征政策的乘用车排量限制从1.6升提高到2.0升，惠及的范围扩大。有利于进一步释放汽车消费潜力，也有利于提振汽车产业，进而带动相关产业发展。

最新数据显示，6月第四周乘用车市场零售达到日均7.0万辆，同比增长33%，表现逐步回暖改善，相对今年5月第四周均值增长28%。

消费者：可选车型增加 购车意愿加强

正值车购税减半征收政策实施满月，目前购车人的反应如何，记者走访了多家汽车销售门店，在贵阳，记者在店里遇到了不少冲着优惠政策，专门前来咨询、有意购车的市民。

消费者 陈敏琪：销售说，我看中的这款车最高可以为我节省1.5万元的购置税。

消费者 丁怡勤：30万元以下会有减免购置税，所以这一款车算下来它便宜了14000多元，还是比较心动的。

有来咨询的，也有来提车的。成都的杨女士，之前一直犹豫想买辆车方便出行，听说能赶上减税政策，果断下单。

消费者 杨女士：买车这个想法有一段时间了，一直没有下手，刚刚赶上六月份国家购置税减半的政策，早买早享受，就过来就先把这个车提了，节省8000多元。

除了首次购车，不少消费者也借此机会将“换车”提上日程。杭州金女士家的车子已经用了十多年，考虑到家里有老人和孩子，她打算趁着这次优惠，换辆空间更大的车型。

消费者 金国珍：本来我预算是17—18万元，但是现在有政府补贴，我看了一款21万元多的，可以优惠8000元，这个力度还是蛮大的。

与此前的购置税减征政策相比，新政策的排量范围从1.6升及以下的小排量汽车提高到2.0升及以下。此外，购置税减半政策规定的单车价格30万元以内指不含增值税，如果算上增值税，车型售价在33.9万元以内的2.0升排量以下车型，均能享受购置税减半政策。

6月份乘用车市场恢复明显

最新统计数据显示，6月1至26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比去年增长27%，较5月同期增长37%。汽车购置税减征政策实施一个月，相关利好政策效应正持续释放，对市场和整个汽车行业的促进效果也正在显现。

在浙江杭州的这家4S门店，新政实施以来，来门店的消费者越来越多，高峰期时一天就有40多组人。

门店负责人 何宇峰：5月份我们的总体销量是182台，订单量刚刚突破了200台。6月份我们的交车量跟订单量双双突破了300台，整体提升达到60%以上，后续的销量肯定还会有提升，我们要增加库存，满足我们整体的消费者的需求。

在贵州的这家4S店，销售人员正通过网络直播平台，介绍车辆购置税减半征收情况下，顾客可以享受到的优惠金额。

销售经理 金沛：从6月份国家政策出台了以后，我们客流同比之前提升了10%到15%，而且我们也通过我们的直播平台进行了宣传，享受政策优惠的车型同比之前的成交率12%到13%，提升到了现在接近20%。

这家4S店所属的汽车销售集团，今年前期，受到多方因素影响，集团业绩一度很不乐观，这次的政策无疑给企业打了一剂强心针。

企业负责人 李杰：1到5月份较去年同期有5%的负增长，以现在的趋势来看，6月份我们应该能够实现当月10%的正增长，6月环比5月份有12%的增长。

专家认为，通过实施汽车购置税减半措施，能有效促进主流消费群体恢复消费信心，拉动汽车消费，并改善经销商的生存状态和发展信心。

中国汽车流通协会汽车市场研究分会 崔东树：这次购置税减半政策核心的亮点就是力度大、时间短、促进效果强。在购置税政策推动之下，我认为，整个市场销量会在下半年得到明显回升，使总量能够达到2100万台的规模，目前来看，单台销售额至少在16万以上水平的汽车会带来3000多亿元的汽车消费增长收入。

(责编：赵竹青、陈键)