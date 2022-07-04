6月全国共减征车购税71亿元 乘用车市场恢复明显
从6月开始，一项关于车辆购置税的重大利好落地。根据规定，今年年底前，对不含增值税单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车购税。国家税务总局昨天(3日)发布的最新数据显示，部分乘用车减半征收车辆购置税新政实施一个月来，全国共减征车辆购置税71亿元，减征车辆109.7万辆。
6月全国共减征车购税71亿元
从排气量来看，1.6升及以下排量乘用车减征税款34亿元，占比约48%。1.6升至2.0升排量乘用车减征税款37亿元，占比约52%。
从购车人的角度来看，如果乘用车不含增值税的价格是10万元、20万元、30万元，那么购车人分别可以省下大约5000元、1万元和1.5万元的费用。
国家税务总局货物和劳务税司副司长 刘运毛：能够享受减征政策的乘用车排量限制从1.6升提高到2.0升，惠及的范围扩大。有利于进一步释放汽车消费潜力，也有利于提振汽车产业，进而带动相关产业发展。
最新数据显示，6月第四周乘用车市场零售达到日均7.0万辆，同比增长33%，表现逐步回暖改善，相对今年5月第四周均值增长28%。
消费者：可选车型增加 购车意愿加强
正值车购税减半征收政策实施满月，目前购车人的反应如何，记者走访了多家汽车销售门店，在贵阳，记者在店里遇到了不少冲着优惠政策，专门前来咨询、有意购车的市民。
消费者 陈敏琪：销售说，我看中的这款车最高可以为我节省1.5万元的购置税。
消费者 丁怡勤：30万元以下会有减免购置税，所以这一款车算下来它便宜了14000多元，还是比较心动的。
有来咨询的，也有来提车的。成都的杨女士，之前一直犹豫想买辆车方便出行，听说能赶上减税政策，果断下单。
消费者 杨女士：买车这个想法有一段时间了，一直没有下手，刚刚赶上六月份国家购置税减半的政策，早买早享受，就过来就先把这个车提了，节省8000多元。
除了首次购车，不少消费者也借此机会将“换车”提上日程。杭州金女士家的车子已经用了十多年，考虑到家里有老人和孩子，她打算趁着这次优惠，换辆空间更大的车型。
消费者 金国珍：本来我预算是17—18万元，但是现在有政府补贴，我看了一款21万元多的，可以优惠8000元，这个力度还是蛮大的。
与此前的购置税减征政策相比，新政策的排量范围从1.6升及以下的小排量汽车提高到2.0升及以下。此外，购置税减半政策规定的单车价格30万元以内指不含增值税，如果算上增值税，车型售价在33.9万元以内的2.0升排量以下车型，均能享受购置税减半政策。
6月份乘用车市场恢复明显
最新统计数据显示，6月1至26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比去年增长27%，较5月同期增长37%。汽车购置税减征政策实施一个月，相关利好政策效应正持续释放，对市场和整个汽车行业的促进效果也正在显现。
在浙江杭州的这家4S门店，新政实施以来，来门店的消费者越来越多，高峰期时一天就有40多组人。
门店负责人 何宇峰：5月份我们的总体销量是182台，订单量刚刚突破了200台。6月份我们的交车量跟订单量双双突破了300台，整体提升达到60%以上，后续的销量肯定还会有提升，我们要增加库存，满足我们整体的消费者的需求。
在贵州的这家4S店，销售人员正通过网络直播平台，介绍车辆购置税减半征收情况下，顾客可以享受到的优惠金额。
销售经理 金沛：从6月份国家政策出台了以后，我们客流同比之前提升了10%到15%，而且我们也通过我们的直播平台进行了宣传，享受政策优惠的车型同比之前的成交率12%到13%，提升到了现在接近20%。
这家4S店所属的汽车销售集团，今年前期，受到多方因素影响，集团业绩一度很不乐观，这次的政策无疑给企业打了一剂强心针。
企业负责人 李杰：1到5月份较去年同期有5%的负增长，以现在的趋势来看，6月份我们应该能够实现当月10%的正增长，6月环比5月份有12%的增长。
专家认为，通过实施汽车购置税减半措施，能有效促进主流消费群体恢复消费信心，拉动汽车消费，并改善经销商的生存状态和发展信心。
中国汽车流通协会汽车市场研究分会 崔东树：这次购置税减半政策核心的亮点就是力度大、时间短、促进效果强。在购置税政策推动之下，我认为，整个市场销量会在下半年得到明显回升，使总量能够达到2100万台的规模，目前来看，单台销售额至少在16万以上水平的汽车会带来3000多亿元的汽车消费增长收入。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：依法严厉查处麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题
- 图片来源：市场监管总局 人民网北京7月3日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。 据了解，新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产品进行抽检，经初步调查分析，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。…
相关新闻
- 评论
- 关注