原标题：刺激头发生长新信号分子“现身”

美国加州大学欧文分校研究人员确定了毛乳头细胞促进毛发新生的精确机制，发现名为SCUBE3的信号分子能有效刺激头发生长，有望为人们常见的脱发形式——雄性激素脱发提供新疗法。该研究近日刊发于《发育细胞》杂志在线版。

毛乳头细胞是一组位于毛囊基底部的真皮源性细胞，对毛囊的生长发育、周期调控以及维持毛发生长起着主导作用。虽然科学家们此前就知道毛乳头细胞在控制毛发生长中起关键作用，但对激活分子却知之甚少。

最新研究通讯作者马克西姆·普利库斯说：“在毛囊生命周期的不同阶段，同样的毛乳头细胞可以发送不同信号：使毛囊处于休眠状态或触发新毛发生长。我们发现，毛乳头细胞自然产生的SCUBE3信号分子，是用来‘告诉’邻近毛干细胞开始分裂，这预示着其是新毛发开始生长的信使。”

研究人员表示：“我们开发了一种毛乳头细胞过度激活和毛发过多的小鼠模型，通过研究这种模型，可以确定SCUBE3是一种以前未知的信号分子，可以促使毛发生长。”

进一步的测试也证实，SCUBE3可以激活人类毛囊中的毛发生长。研究人员将微量SCUBE3注射到移植了人类头皮毛囊的小鼠皮肤中，发现其可以诱导休眠的人类毛囊及其周围的小鼠毛囊生长出新头发。

研究人员表示：“这些实验提供的数据表明，SCUBE3或其衍生分子可能是一种很有希望的治疗雄性激素脱发的药物。雄性激素脱发患者的毛乳头细胞功能紊乱，大大降低了激活分子的数量。”

目前，美国食品和药物管理局批准非那雄胺和米诺地尔用于治疗雄性激素脱发。非那雄胺仅被批准用于男性。但这两种药物并非普遍有效，而且患者需要每天服药以维持效果。

(责编：赵竹青、陈键)