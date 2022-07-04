人民网北京7月4日电 （记者李栋）三分种，七分管，十分收成才保险。仲夏时节，正值夏季秋作物生长、管理的关键时期。最新农情调度显示，除双季晚稻尚未栽插外，全国夏播基本结束。眼下，全国夏管正有序推进，各地强化指导服务，不断提升粮食生产管理水平，夯实粮食稳产基础。

“我家种了600多亩玉米，出苗率较高，补种少。上半月持续高温，农业专家指导要用浅水灌溉，效果较好。”河南省安阳市内黄县楚旺镇种粮大户杨春林说，做好病虫害防治、肥水管理、化学除草等方面夏管工作，有信心迎来今年玉米大丰收。

夏种夏管是全年粮食生产承上启下的关键时期。近几天的持续降水，有效缓解了高温天气对农作物生长带来的影响。“通过推进‘百名科技人员包百村’活动，针对夏季秋作物生长关键期，病虫害易发生的情况，抓早抓小，采取科学施肥、综合灭草等有效举措，高质量抓好夏管促增产。”安阳市农业农村局相关负责人介绍，内黄县52.06万亩玉米已陆续进入小喇叭口期，也迎来了苗期田间管理的关键时期。

最新农情调度分地区来看，东北地区水稻、玉米进入拔节期，大豆进入始花期，长势总体正常。近日，农业农村部部署安排早稻后期田管和“双抢”工作。“各地充分认识夺取早稻丰收的重要性，增强责任感紧迫感，全力以赴抓好早稻后期田管和‘双抢’工作，确保早稻安全成熟、丰收到手，确保双季晚稻适期栽种、栽足栽满，为赢得全年粮食丰收打好基础。”相关负责人表示。

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