原标题：服务乡村振兴 践行普惠金融——邮惠万家银行开业 首批产品正式上线

6月30日，中国邮政储蓄银行全资控股子公司中邮邮惠万家银行有限责任公司举办开业启动会，宣布正式开业并推出首批产品。中国邮政集团有限公司董事长刘爱力在启动会上讲话，宣布邮惠万家银行开业并启动第一笔贷款发放；邮储银行管理层成员出席，邮储银行行长刘建军、副行长邵智宝分别在北京和上海会场主持；邮惠万家银行董事长梁世栋作汇报发言。

探索服务乡村振兴新模式

刘爱力表示，邮储银行作为中国邮政集团的控股子公司，要提高政治站位，心怀“国之大者”，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚守金融服务实体经济本源，立足中国邮政自身资源禀赋，对标高质量发展要求，加快推进普惠金融改革创新，促进经济和金融的良性循环、健康发展。成立邮惠万家银行，是邮储银行积极落实金融改革要求，加快数字化转型的重要举措。邮惠万家银行要坚决落实监管要求，真正走出一条服务“三农”、服务小微、服务实体经济的数字化发展之路。

刘爱力指出，服务乡村振兴是中国邮政落实党中央战略部署的政治责任所在，更是自身生存发展的需要所在。成立邮惠万家银行，是中国邮政贯彻落实新发展理念，坚持创新发展，把握数字经济和数字产业机遇，培育新发展动力的重要实践；也是强化协调发展，发挥邮政服务面广的优势，助力乡村振兴的央企责任；更是邮储银行坚持开放发展，打造与众多合作伙伴联接互通、融合共赢的数字生态银行的积极探索。

刘爱力强调，邮惠万家银行要坚持党建引领，加强党对金融工作的领导，强化全局观念、系统思维、前瞻意识，确保改革发展始终沿着正确方向前进。

据了解，邮惠万家银行以“服务‘三农’、助力小微、普惠大众”为使命，以协同、联接、创新为目标，着力构建先进的金融科技和智能风控能力，积极推动场景生态协同建设与线上线下渠道融合，打造一家轻型智慧银行，重点构建场景金融、普惠信贷、大众财富和数字乡村四大业务平台。

邮惠万家银行具有与邮政集团、邮储银行协同的优势。邮政集团作为拥有百年历史的大型中央企业，以普遍服务、快递物流、金融业务、农村电商等为主业，在2021年《财富》世界500强排行榜中列第74位。邮储银行定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业，致力打造一流大型零售银行。数据显示，截至2022年3月末，邮储银行资产总额突破13万亿元；拥有近4万个营业网点，其中70%的网点分布在县及县以下地区；服务个人客户超6.4亿户，其中4亿多户分布在县及县以下地区。

据了解，邮惠万家银行将与邮政集团、邮储银行建立协同发展模式，更好地满足县域地区多样化、多层次的金融需求。依托协同优势及金融科技赋能，邮惠万家银行将把金融服务嵌入日常生产生活场景，提高金融服务效率，降低金融服务成本，增加“三农”金融服务供给，高效、精准地服务客户。

构建数字普惠金融生态

刘建军表示，邮储银行成立全资控股的邮惠万家银行子公司，是积极探索普惠金融领域金融科技创新的一次全新尝试，邮惠万家银行正式开业也标志着邮储银行在推进数字化转型的道路上又迈出了重要一步。邮惠万家银行要与邮政集团、邮储银行加强协同联动，探索商业可持续的发展模式，共同构建邮政集团金融生态新局面，努力解决普惠金融发展难点，服务实体经济。

据介绍，依托邮政集团、邮储银行的资源禀赋，邮惠万家银行将充分发挥自身敏捷开发的科技优势，构建适合农业农村现代化发展的金融服务模式助力乡村振兴，运用金融科技助力缓解“三农”和小微企业融资难、融资贵、融资慢问题，让金融服务更便捷、更多样、更实惠。

获批开业以来，邮惠万家银行一方面稳步推进各项筹建工作，另一方面按照有关规定办理开业相关手续，做好与外部机构的对接，为正式开业做好准备。在开业启动会上，邮惠万家银行向客户发放了第一笔农资贷款。

梁世栋介绍，邮惠万家银行构建了具有数字银行特征的以微服务和分布式生态为主的技术体系，投产了包括核心系统、信贷系统、统一支付系统等13个信息系统，中化农资贷、理财超市、数字银行卡等产品已正式上线。

据了解，中化农资贷是邮惠万家银行与中化集团共同打造的特色产品，特点是根据不同作物种植周期在种、肥、药、农资、农具、农技、农险等各个农业生产所涉及的环节设计产品，为客户精准提供资金支持。同时，该产品采用受托支付方式，系统会将资金划转到指定账户用于购买农资等，专款专用，适合行业性质与发展需要。

此外，邮惠万家银行还围绕“三农”、小微客群推出了系列普惠产品，包括重点面向县域及下沉市场客户的理财超市，与中化集团旗下先正达MAP平台合作的另一款面向产业链经销商提供服务的产品“经销贷”等。其中，理财超市将致力打造以零钱管理、稳健优选产品为主的惠农理财平台，目前已接入中邮理财等多家理财子公司的产品。

科技和人才“双轮驱动”

当下，科技创新是“关键变量”，也是高质量发展的“最大增量”。据介绍，邮惠万家银行立足科技立行，以数字化和智能化为起点，基于分布式微服务、云上部署、开放式平台设计构建整个信息科技体系，IT架构和应用逻辑都具有鲜明的数字银行特征，将大力发展大数据、AI等技术能力，深化业技融合，实现更加敏捷的科技开发及产品创新。

据了解，邮惠万家银行开业初期投产的13个信息系统支持应用、数据库分布式部署，具备灵活的可扩展性。同时，邮惠万家银行搭建了大数据智能风控体系，已完成决策引擎等大数据风控系统的核心能力建设。

邮惠万家银行遵循敏前台、强中台、简后台原则设置组织架构，注重人才队伍建设。截至目前，邮惠万家银行员工中六成以上为科技或数据人员，近九成拥有金融或科技行业从业背景。针对多元业务形态，邮惠万家银行注重构建差异化人才激励机制，优化人员发展通道，提升队伍积极性、主动性和创造性。

未来，邮惠万家银行作为邮储银行数字化转型发展的试验田，将坚持审慎经营、稳健发展的理念，持续提升规范治理、市场机制、敏捷团队、先进科技、智能风控、协同支持等基础能力，打造一家科技引领、特色鲜明，高质量发展的轻型智慧银行。

(责编：董童、李源)