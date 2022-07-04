人民网北京7月4日电 （黄盛）今日，内地与香港在金融领域的互联互通进一步深化——一方面，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港金融管理局（以下简称“香港金管局”）发布联合公告，开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”）；另一方面，交易型开放式基金(ETF)纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制在今日正式启动，沪港通、深港通和港股通分别有53只、30只和4只ETF产品纳入。

据悉，“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接，参与两个金融衍生品市场的机制安排。初期先开通“北向通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。未来将适时研究扩展至“南向通”，即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排，参与香港金融衍生品市场。

中国人民银行在就“互换通”联合公告答记者问时表示，“互换通”下，境内外投资者可通过相关电子交易平台的连接开展交易，不改变交易习惯。同时，“互换通”创新了衍生品清算机构互联模式，由两家中央对手方共同为境内外投资者提供人民币利率互换的集中清算服务。境内外投资者可在遵从两地市场法律法规的前提下，便捷地完成人民币利率互换的交易和集中清算。

另据了解，6月28日，中国证监会、香港证监会发布联合公告，决定批准两地交易所正式将符合条件的ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制，首批ETF在7月4日正式交易。

前海开源首席经济学家杨德龙对此表示，ETF被纳入互联互通有利于打通内地市场和香港市场，为投资者投资提供便利，同时为两地市场吸引“源头活水”。他认为，沪深两市的ETF纳入互通互联的标的较多，大大方便了香港及海外投资者，这将会给A股市场带来比较大的增量资金。

据人民网财经梳理，内地与香港在金融领域一直加强合作，相互促进，互联互通也在不断深化推进。

比如，2014年11月17日，上海证券交易所和香港交易所同时敲响开市锣，宣告“沪港通”正式启动；2015年7月1日，内地与香港基金互认正式“开闸”，香港成立的基金可以向国内销售，国内成立的基金也可以进入香港市场，首批内地香港互认基金包括3只北上基金和4只南下基金；2016年12月5日，在沪港通成功试点基础上，深港通也正式开通，为外资投资中国市场打开又一个通道，沪港通、深港通的联通，意味着境内外的投资者将同时能够参与三个过去完全独立发展的市场；2017年6月，中国人民银行出台《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》，允许境内外投资者通过香港与内地债券市场基础设施机构连接，买卖香港与内地债券市场交易流通债券的机制安排，即“债券通”业务，包括“北向通”及“南向通”；2021年2月5日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局、香港金管局、香港证监会、澳门金管局联合签署《关于在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的谅解备忘录》，布局粤港澳大湾区“跨境理财通”，首批业务于2021年10月19日正式落地。

香港特区政府财政司司长陈茂波在近日接受媒体采访时表示，香港未来会有更多与内地市场互联互通的产品铺开，以更好发挥香港作为“超级联系人”及国家重要门户的作用。未来将继续用好国家政策，丰富香港金融市场多元发展，推动与内地市场互联互通。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，互联互通机制下，国际市场对内地市场的影响将更为显著。一方面，价值投资理念能够得到更大推崇，头部企业可以得到市场更高关注；另一方面，国际市场风险也会借助互联互通渠道更为显著地外溢至国内市场。因此，投资者在分析个股问题和国内经济与政策走势之外，还要关注国际经济金融形势。

(责编：杨曦、高雷)