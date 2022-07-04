原标题：我的进博故事·大战略｜收获“进博效应” 分享中国机遇

今年是进博会五周年。这五年来，进博会的参与者、体验者和见证者们用亲身经历书写的一段段“进博故事”，不仅成为进博会的宝贵记忆，也展现了进博会“在不经意间深刻改变了无数人的生活”的神奇魅力。为了分享这份记忆，我们于6月1日启动了“我的进博故事”征集活动，已收到大量投稿，一篇篇生动的文字，一幕幕鲜活的画面，如往日重现，知未来可期。自今日起，我们将陆续分享其中的优秀作品。7月份将以“大战略”为主题，多维度展现进博会作为重要国家战略、主场外交平台、国际公共产品的定位和特点。让我们跟随“进博故事”，一起感受进博会的强大吸引力和神奇魅力，共待今年金秋再续“东方之约”，乘开放春风，享美好未来！

我的进博故事｜中国德国商会华北及东北地区执行董事、德国工商大会北京代表处首席代表晏思(Jens Hildebrandt)讲述中国德国商会从参与首届进博会以来亲历的变化以及成长与收获。

(责编：曹淼、李源)