黑色车身，大红车轮，车头大灯下方刻着红底白字的型号“JF2102”。

中车青岛四方机车车辆股份有限公司厂区，停放着1952年问世的新中国第一台国产火车头“八一号”。

新中国成立初期，百废待兴，中国没有自己的机车，工人们只能使用外国的旧零件对机车进行组装和修理。

为了制造自己的机车，四方铁路机厂（今中车四方股份）成立了新型机车设计小组，如火如荼地展开了部件技术革新。经过无数次失败、无数次重来，大家自主研制生产了1万多个零件，终于将制造中国机车的梦想变作了现实。

1952年7月26日，国产第一台仿制蒸汽机车“八一号”在四方机厂完成组装并试运行。此后几十年，“八一号”机车几乎跑遍了全国各个角落，到1992年5月30日，在淮南机务段光荣退役。

如今，蒸汽机车早已远去，中国已进入了高铁时代。

2012年，中国标准动车组“复兴号”设计研制工作启动。５年后，具有完全自主知识产权的“复兴号”，在京沪高铁正式双向首发。

目前，在京沪、京津、京张、成渝等高铁1910公里线路上，复兴号以时速350公里运营。我国是世界上唯一实现高铁时速350公里商业运营的国家，树起了世界高铁商业化运营标杆，以最直观的方式向世界展示了“中国速度”。

从自主设计修建零的突破到世界最先进水平，复兴号高铁无疑是我国自主创新成功的一个范例；在节能方面，高铁每人百公里能耗仅为飞机的18%和大客车的50%左右，充分展现了绿色低碳优势；京张、成渝、长三角等“一小时经济圈”，1000公里跨区域大城市间4小时左右到达，高铁助力写下区域协同发展的大文章.....

呼啸向前的高铁“复兴号”折射出新时代中国的沧桑巨变，彰显了新发展理念的实践伟力。

2015年10月，习近平总书记在党的十八届五中全会上提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，成为推动高质量发展、构建新发展格局、全面建设社会主义现代化国家的行动指南。

在新发展理念引领下，我国经济社会发展取得巨大成就：经济总量突破100万亿元，人均国内生产总值迈上1万美元台阶，对世界经济增长贡献率保持在30%左右；脱贫攻坚战取得全面胜利，消除了绝对贫困和区域性整体贫困；建成世界上规模最大的社会保障体系；绿色发展方式和生活方式深入人心；发展协调性明显增强；国家创新能力综合排名上升至世界第12位……

现在，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。站在新的历史起点上，要根据新发展阶段的新要求，更加精准地贯彻新发展理念，切实解决好发展不平衡不充分的问题，推动高质量发展。

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