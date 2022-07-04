人民网记者 夏晓伦

中国信通院近日公布的数据显示，今年1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%。其中，5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%。

“虽然当前智能手机销量下降，但可以预见的是，今年下半年，芯片供给问题将逐步缓解，国内消费市场也将进一步释放，再加上各大手机厂商的‘自救’措施，我们对接下来手机行业的高质量发展还是比较乐观的。”诸多业内人士在接受采访时表示，仍然看好下半年的手机市场。

多种因素叠加导致手机销量低迷

要破局，需冷静观局。换机周期增加、供应链不确定性等多种因素叠加，给近几年的手机市场带来不小挑战。

一是大众购买意愿降低。行业分析公司Counterpoint今年4月发布的数据显示，目前用户的平均换机周期已超31个月，而需求端最新数据则表明,消费者的换机周期已进一步拉长至36个月。

二是供给侧创造能力进入瓶颈期。当前，手机的芯片、性能、充电技术、以及屏幕等方面，都已经达到瓶颈，很难再有颠覆性的创新突破，只能从微小的方面进行更新迭代，这也自然会让用户降低换机的预期。

三是供应链依然存在不确定性。过去几年间，“缺芯”一度成为中国手机厂商“攻城略地”的拦路虎，至今仍存在一定的不确定性。但这一状况正在逐步缓解，各大厂商自研之路已经开启，同时，手机芯片的主要供应商也在加快高端芯片的供应速度。

四是定价持续走低。信通院数据显示，今年1-5月上市新机型累计160款，仅4月就上新40款。在今年的618大促中，众多主流手机厂商不仅发布了走量中端新品，也撒出了比往年更大手笔的购机优惠券。

差异化、多元化成行业新增长点

困境之下，如何破局？当变量难以掌控，中国手机品牌锚定可控“常量”，寻求突围。“虽然今年上半年国内手机行业的表现似乎并不太好，不过对于未来，我们还是可以保持乐观的态度的。”相关业内人士仍充满信心。

首先，瞄准高端市场“靶心”。Counterpoint Research报告显示，去年全球高端市场销售额增速达到24%，远超整体智能手机7%的增速。今年第一季度，高端智能手机销售额占据全球智能手机总额的近三分之二。

对于手机厂商而言，高端路线不仅可以在竞争中保持产品活力，还能够带来更强的品牌溢价，这或可视为目前智能手机行业的增长空间。

记者了解到，无论是自研芯片，还是聚焦折叠屏，或是提升性能表现，国产手机品牌冲击高端市场动作频频。最被看好的突破口要数折叠屏手机，与行业疲软态势相比，折叠屏不降反升给市场注入了一剂强心剂。

根据研究机构DSCC报告，2022年第一季度，全球折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571%，出货量同比大增近6倍。DSCC还预测，折叠屏手机产品在2022年将迎来大幅扩张，预计全年全球出货量将增加107％，达到1600万台。

在瞄准高端的同时，各大手机品牌商还纷纷选择以手机为起点，布局其他电子产品领域，以提高企业竞争力,比如无线耳机、平板电脑、运动手表等等。除此各大公司在营销渠道领域也谋求多样化营销，从而扩展公司产品知名度。

此外，国际市场依然被寄予厚望。统计数据显示，中国及东北亚地区是目前最庞大的两个智能手机市场，增速为5%左右。非洲、印度、中东、中东欧、东南亚及太平洋等地区目前使用智能手机基数较小，但未来六年复合增速达到10%以上。

手机厂商坚持用户导向、技术革新

比起陷入红海厮杀短期内一决胜负，以长期主义的心态埋头深耕、做好产品，方能穿越周期、熬过漫长“冬季”。

实际上，中国手机厂商正在践行这种长期主义。荣耀研发人员占比50%以上并着力打造全球实验室集群；OPPO花3年时间产出第一颗自主研发的马里亚纳X芯片；vivo从2019年起就明确了设计、影像、系统和性能四大“长赛道”并在2021年设立了vivo中央研究院，预研手机前沿技术，为3年以上的产品和技术规划指明方向。

在今年的博鳌亚洲论坛上，vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山曾对此进行阐释，“科技创新是科技企业竞争力提升的根本路径，对未来技术进行持续研发投入，才可能有持久的活力。”

这在行业内形成了共识。在国内渠道成本高涨、市场饱和的情况下，各厂商对技术力的夯实是当下较好的市场选择，在重大技术和产业变革面前，技术革新是唯一最有效的驱动方式。

同时，坚定5G/6G研发的“决心”给手机产业带来了巨大机遇，探索中的6G技术，则预示着更为广阔的发展空间。

以vivo为例，早在2016年起就逐步加大对5G的布局和投入，并在北京成立了5G研发中心，全面参与5G核心技术与标准化研究。2019年，vivo启动6G技术预研并于次年发布6G系列白皮书。

不仅仅是vivo，华为、小米等手机厂商也抢先布局，开启6G研发。参考5G成绩单，这些关于场景、关键技术的研究，无疑将成为中国手机品牌面向未来的底气所在。

实际上，各国产品牌想要打开局面，需要在技术积累、产品优化、市场宣传、品牌提升等多个方面下更大的功夫，以更高的品质、更新的技术、更好的服务来满足消费者的需求。

(责编：王连香、高雷)