人民网北京7月4日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推进数字化助力消费品工业深入实施“三品”战略，更好满足和创造消费需求，增强消费拉动作用，促进消费品工业加快迈上中高端，工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局近日联合印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022-2025年）》（以下简称《行动方案》），其中提出推动婴幼儿配方乳粉、肉制品、白酒等企业开展质量追溯体系建设。

《行动方案》要求，到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。其中，企业经营管理数字化普及率、企业数字化研发设计工具普及率、应用电子商务的企业比例均超过80%；在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌；培育50个数字化服务平台，推广300个示范带动作用强的应用场景典型案例。

在三方面重点任务中，《行动方案》提出加强追溯体系建设助力提振消费信心。面向食品医药等消费品行业，加快推动质量追溯体系建设，推动实现产品源头追溯、一码到底、物流跟踪、责任认定和信用评价。鼓励企业利用现代化信息技术开展原材料供应、产品生产、消费营销等环节数字化溯源，通过高效整合利用质量追溯数据，实现行业监测调度和消费者权益维护。

《行动方案》提出，在纺织、服装、家用电器、家具、家装材料、洗涤用品、食品、医药等行业推广应用机器视觉等技术和智能检测装备，实现产品质量智能在线监测、分析和结果判定，降低不合格品率。同时，推动婴幼儿配方乳粉、肉制品、白酒等企业开展质量追溯体系建设，推广GS1编码体系，加强原材料、生产、营销环节数字化溯源，强化全生命周期质量协同管控，提供信息查询服务，提振消费信心。

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