【促就业·全社会在行动①】

开栏的话

在这个热情似火的时节，1076万名青春学子结束大学生活，携梦启航。如何帮助他们走上发挥才能的岗位、找到释放能量的舞台，成为全社会共同关心的大事。

毕业生就业，关系个人发展，牵动千家万户；稳就业、促就业，党和国家高度重视。虽然疫情影响尚未散去、经济增长面临复杂因素，但就业优先战略的实施从未动摇。从中央到地方，一项项政策密集出台，一系列举措落地有声……千般努力汇成一个声音：凝聚力量、共促就业，让青年们建功立业，成就精彩人生！

从今天起，本报记者分赴各地，探访了解促进就业的好做法、真招数、新路径，汇聚于《促就业，全社会在行动》专栏里，传递一份温暖，坚定一种信心，见证一番作为……

在广东省广州市从化区良口镇联群村见到黄培倬时，他正和自己所在的7人创业小队一起忙活，装点他们别具风格的乡村民宿。这个青春洋溢的团队，名叫“乡漂漂”。

“有京漂，有沪漂，而我们更愿意走到乡村来寻梦，做快乐的‘乡漂漂’！”黄培倬笑着对记者说。

这个7人小队，由华南理工大学建筑学院2022届毕业生组成。“广东的改革开放，上半场在城市，下半场在农村。”华南理工乡村振兴与发展研究院院长叶红授课时的几句话，被他们听进了心里。

“国家提出乡村振兴战略好几年了，学校也为我们提供了不少去乡村试试身手的实践机会。选择在乡村创业，我们不是‘头脑发热’，更不是有些人口中的‘行为艺术’。”团队成员刘光岳神情坚定。

早在2020年，黄培倬便和伙伴们一起成立了团队，注册了公司。在学校牵线下，他们参与一个农田定制化产业项目运营，创下了让一亩土地收益增长160倍的好成绩。对于“归园田居”的创业生活，他们有感情，更有信心。

在黄培倬看来，他们的事业极有价值：乡村的产品和服务因为他们的创新运营，有了更高的附加值；城市居民则享受到了更优质的乡村产品和服务。同时，他们的团队也获得了收益和成长，“整个过程一定是多赢的”。

创业不易。对此，7人小队有自己的看法。“在广州经商办企业，跟政府打交道真不是什么难事。”无论是创业初期半天办结营业执照，线上动动手指即可走流程、办手续的政务服务，还是到村里后，镇里领导“点对点”收集问题、解决问题的拜访和电话，以及村干部们像照顾自己后辈一般的相处方式，都让他们在谈到创业过程时，少了几分抱怨，多了一些从容。

尽管已经走出了华南理工校门，7人小队依然享受着学校创业孵化基地的免费办公场地，以及来自老师和校友们“不断线”的帮助。“现在遇到一些棘手的问题时，我们还是会向老师求教，而他们不光帮我们梳理思路、找准痛点、提供建议，还会帮我们对接学校和校友们的资源，更高效地解决问题。我觉得很幸福。”团队成员邓祎琳告诉记者，“很多股力量，托举起了‘乡漂漂’”。

就在交谈过程中，黄培倬还接到了学校就业指导中心老师的电话，提醒他们申请一笔针对应届毕业生团队的5~10万元创业补贴。

“我们是赶路人，找到了愿意终身为之奋斗的事业。”“我们愿意用青春岁月，去探索一条乡村和城市之间协调发展的长路。”“长远目标嘛，不辜负自己，不辜负时代！”大家你一言，我一语，眼神中传递着快乐与信心。

（本报记者 王忠耀 吴春燕）

(责编：曹淼、李源)