本报银川7月3日电 （记者禹丽敏）记者日前从宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅获悉：今年宁夏将招募4100名高校毕业生到基层开展“三支一扶”服务。其中，支教612名、支农1116名、支医439名、帮扶乡村振兴1781名、水利服务152名。服务期限为2年，服务期满自主择业。

按照相关要求，宁夏对招募到基层服务的“三支一扶”人员将给予相关优惠政策。对服务期内的“三支一扶”人员允许参加机关事业单位公开招考、招聘；自治区考录公务员和招聘事业单位工作人员时，在计划名额中定向招录和招聘在宁夏服务期满考核合格的“三支一扶”人员；服务期满考核合格的“三支一扶”人员，三年内报考硕士研究生，初试总分加10分，同等条件下优先录取。对已被录取为研究生的应届高校毕业生参加“三支一扶”计划的，学校应为其保留入学资格，高职（高专）毕业生参加“三支一扶”计划服务期满考核合格的，可免试入读成人高等学历教育专科起点本科，符合条件的本科及以上学历毕业生参加支医服务的，期满且考核合格后可统一安排参加住院医师规范化培训。

“三支一扶”人员服务期间生活补贴标准，按照服务地乡镇事业单位新聘用高校毕业生试用期满后工资收入水平发放，并按规定参加服务地职工基本养老、基本医疗包括大额医疗费用补助、失业、工伤、生育五项社会保险。

《 人民日报 》（ 2022年07月04日 13 版）

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