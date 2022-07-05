本报北京7月4日电 （记者陆娅楠）记者近日从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年前6月，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送货物19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，日均货物发送量等多项货运指标创造历史纪录。

统计显示，今年前6月，国家铁路日均装车完成17.8万车，同比增加1万车、增长5.9%，单日货物发送量、货运周转量、装车数、卸车数等多项指标刷新历史纪录。同期，国家铁路发送煤炭10.4亿吨，同比增长7.9%；其中电煤6.9亿吨，同比增长9.1%。截至6月30日，全国363家铁路直供电厂存煤6464万吨，平均可耗天数25.4天，保持较高水平。

与此同时，铁路部门发挥中欧班列战略通道作用，统筹用好西、中、东通道能力，积极推进阿拉山口、二连浩特、满洲里等口岸扩能改造，与沿线各国铁路部门加强合作，实现中欧班列稳定开行，助力高质量共建“一带一路”。

今年前6月，中欧班列累计开行7473列、发送72万标准箱，同比分别增长2%、2.6%；西部陆海新通道海铁联运集装箱班列图定线路由9条增至12条，累计发送货物37.9万标准箱，保持强劲增长态势。

《 人民日报 》（ 2022年07月05日 01 版）

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