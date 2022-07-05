本报记者 蒋升阳 颜 珂 钟自炜

这个夏天，行走八闽大地，处处涌动高质量发展新气象——

福州福清市，福光股份有限公司全光谱精密镜头智能制造基地项目建设如火如荼。从一米级口径大视场折射式天文望远镜，到大口径折反射式10K超高清天文望远镜，过去一年，这家全球光学镜头重要制造商推出多项创新成果。

厦门同安区，安踏集团一体化智能工厂，可实现从裁剪、配料、车缝到包装、装箱的一条龙智能制造，人机互联配合作业下，单品生产提效最高可达35%，产能提升20%以上，而成本下降11%。

2021年3月，习近平总书记在福建考察时强调，“在加快建设现代化经济体系上取得更大进步”。福建省广大干部群众牢记嘱托，砥砺奋进，优化提升产业结构，加快推动数字产业化、产业数字化，加大创新支持力度，优化创新生态环境，激发创新创造活力，推动高质量发展迈出新步伐。

结构更优——

咬住实体经济发展不放松，优化提升产业结构

碧海中，“白海豚1号”破浪前行。这艘由宁德时代新能源科技股份有限公司研发的智能渔业辅助船，今年1月下海首航，配备纯电动“心脏”，相比传统柴油船舶，能耗降低一半以上。

“白海豚1号”动力电池来自宁德时代。过去一年，这家全球新能源动力电池龙头企业，不仅出货量继续稳居全球第一，还不断扩展新能源动力应用“版图”。2021年，宁德锂电新能源产业集群迈入千亿级规模。

龙头引领，集群发展。福建始终咬住实体经济发展不放松，顺势而为做大做强做优制造业，不断筑牢现代化经济体系的坚实基础。

福建省工信厅提供的数据显示，2021年，全省规模以上工业增加值增长9.9%，营收超百亿元的工业企业突破50家。今年前5月，全省规模以上工业增加值同比增长7.5%，高于全国平均水平4.2个百分点。

数字经济既是新的经济增长点，也是改造提升传统产业的支点，成为构建现代化经济体系的重要引擎。习近平总书记2021年3月在福建考察时强调，“优化提升产业结构，加快推动数字产业化、产业数字化”。

自动行驶跟车、智能进站出站、有序避让车辆行人……今年年初，辽宁省大连市金普新区无人驾驶测试路段，驶入了首批无人驾驶公交车。这款由厦门金龙联合汽车工业有限公司研发的智能公交车，搭载了毫米波雷达等先进感知系统，定位精度达厘米级。

上云、赋智、用数。作为无人驾驶领域领跑者，金龙汽车生产的智慧车辆如今已遍布32个城市，服务乘客超过14万人次。

“目前，福建逾5万家企业上云上平台，大数据、人工智能、工业互联网等赋能效果日益显现。2021年，全省数字经济增加值达2.3万亿元，同比增长15%，占全省地区生产总值的比重已达47%。”福建省发改委相关负责人介绍。

动力更强——

围绕产业链布局创新链，创新凝聚新动能

一剂胶水，有啥科技含量？

走进位于厦门火炬高新区的韦尔通科技有限公司，负责人李帅介绍起公司的拳头产品电子胶粘剂：“电子胶粘剂属于工业胶的一种，用于电子产品的触控屏组装、结构件固定等，曾长期依赖进口。公司技术团队潜心钻研，在2016年实现电子胶粘剂的国产替代，先后获得国家发明专利12项，成长为该领域的单项冠军。”

“公司每年都将销售收入的20%以上用于研发创新。”李帅说，同等性能的产品，价格比欧美品牌低5%至15%不等，目前已出口越南、印度等10多个国家。

在福建，像韦尔通这样的专精特新企业，已成为推动高质量发展的重要力量。2021年，福建新增国家级专精特新“小巨人”企业104家，累计达221家；新增国家制造业单项冠军产品企业10家，累计达37家。

习近平总书记2021年3月在福建考察时强调，要坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把创新作为一项国策，积极鼓励支持创新。

福建坚持围绕产业链布局创新链，推动产学研深度融合，首批建设的4家省级创新实验室，专门面向光电信息、能源材料、化学工程、能源器件等战略性新兴产业领域，集中力量攻克关键核心技术。

位于福州市高新区的闽都创新实验室，量子云码专利发明人程烨，向记者展示一片具有“隐形身份证”的特殊玻璃。

“这是福耀集团生产的汽车前挡风玻璃，玻璃右上角隐约闪现的黑点，就是量子云码。”程烨说，“与传统的条形码、二维码相比，量子云码单个码点直径仅30微米，却可生成不可篡改的纹理图像，赋予每个产品独特的身份标识，在玻璃破碎、损失90%以上面积的情况下，依然可以进行信息识别，可应用于商品防伪、食品追溯等领域。”

然而，这项“黑科技”的发明人一度为产品应用发愁——如何将量子云码喷涂到实际商品上，曾是一项技术难题。

2021年9月，在高新区帮助下，程烨与闽都创新实验室合作，依托实验室化学材料领域的技术优势，不到一年便成功实现在玻璃、陶瓷等材料上赋码。迄今，量子云码技术已服务于福耀玻璃、九牧卫浴、中粮集团等500多家企业。

如今在福建，创新按下了加速键。2021年，福建全省高技术产业增加值同比增长26.4%，新增高新技术企业数量超过2450家。今年1—5月，高技术产业对全省规模以上工业增加值增长贡献率达35.1%。

活力更足——

打造“便利福建”，让好环境成为生产力

泉州市八仙过海旅游有限公司运营的景区，位于泉州台商投资区，去年获评3A级，按政策可获奖补资金60万元。

“过去，兑现惠企政策，申报材料、部门审批环节都需不少时间。如今只要登录平台申请，点点鼠标，60万元奖补资金当天就能到账。”公司总经理凌丽华说。

凌丽华所说的平台，就是泉州市正在试点的“亲清家园”智慧监督服务平台。“平台上，所有惠企政策阳光化、精准化，企业可‘云’上办理，兑现‘真金白银’。”泉州台商投资区行政审批服务局负责人苏泰山说。

2019年3月，习近平总书记在参加福建代表团审议时指出，要坚持问题导向，解放思想，通过全面深化改革开放，给创新创业创造以更好的环境，着力解决影响创新创业创造的突出体制机制问题，营造鼓励创新创业创造的社会氛围，特别是要为中小企业、年轻人发展提供有利条件，为高技术企业成长建立加速机制。

打造能办事、快办事、办成事的“便利福建”，八闽各地自我加压，实招迭出——

投标文件线上投递，网上开评标系统在线唱标，投标人远程确认……去年底的宁德师范学院数字校园广播系统货物类采购项目，整个开标过程全程录像、可溯可查，实现投标供应商“零跑腿”。在宁德，政府采购招投标“不见面办理”正有序推进。

时值花卉市场旺季，厦门和鸣花卉科技有限公司的花卉苗木培育场内，每天都有大批蝴蝶兰“飞”往东南亚市场。“鲜花出口讲究鲜、活、急，厦门海关查验预约等新举措，助力我们准时将鲜花送达客户手中。”公司营销部负责人杨斌介绍。在厦门，贸易通关持续提速，2021年厦门关区进出口整体通关时间分别为28.97小时和1.61小时，较2017年压缩73.6%和92%。

让好环境成为生产力，福建坚持向改革要活力。过去评估营商环境，常由第三方机构给一张“年终考卷”；今年初，福建启用营商环境数字化监测督导机制，为评测营商环境配备“数字化标尺”，各地各部门每天的“动态答题”，都可记入“成绩单”。

2021年，福建省政务服务事项全程网办比例达80.4%，“一趟不用跑”比例达90.3%。“把数字政府建设作为数字福建建设的重要内容，加快推动政府数字化转型、智能化运行，打响‘便利福建’服务品牌。”福建省委主要负责同志说。

《 人民日报 》（ 2022年07月05日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)