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前5月水利建设新开工10644个项目（新数据 新看点）

已完成投资较去年同期增加1090亿元

2022年07月05日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月4日电  （记者李晓晴）记者日前从水利部获悉：今年前5月，全国水利建设全面提速，取得了明显成效。在推进项目开工方面，新开工10644个项目，投资规模4144亿元；其中投资规模超过1亿元的项目609个。吴淞江整治、福建木兰溪下游水生态修复与治理、雄安新区防洪治理、江西大坳灌区、广西大藤峡水利枢纽灌区等14项重大水利项目开工建设，投资规模达869亿元。

　　扩大建设投资方面，在争取加大财政投入的同时，从利用银行贷款、吸引社会资本等方面出台指导意见，多渠道筹集建设资金。前5月全国已落实投资6061亿元，较去年同期增加1554亿元，增长34.5%；完成投资3108亿元，较去年同期增加1090亿元，增长54%。吸纳就业人数103万人，其中农民工就业77万人，充分发挥了水利对稳增长、保就业的重要作用。

　　加快实施进度方面，海南南渡江引水工程竣工验收，青海蓄集峡、湖南毛俊、云南车马碧等水利枢纽下闸蓄水，广西大藤峡水利枢纽进入全面挡水运行阶段，一批工程开始发挥效益。同时，已安排实施3500座病险水库除险加固，治理中小河流长度2300多公里；加快493处大中型灌区现代化改造，可新增、恢复灌溉面积351万亩，改善灌溉面积2343万亩；建设了6474处农村供水工程，完工2419处，提升了932万农村人口供水保障水平。

　　水利部提出19项工作举措，明确了引调水、重点水源、控制性枢纽、蓄滞洪区建设等重大水利工程，以及病险水库除险加固、中小河流治理、灌区建设和改造、农村供水、水土保持等项目的推进措施，精准落实责任。下一步将在做好防汛抗旱和安全生产的同时，进一步加强组织推动，采取更加有力的措施，以旬保月、以月保季，确保完成年度建设任务，推动新阶段水利高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月05日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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