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多地加强农村人居环境数字化管理——

技术加力  美丽加分（深阅读·关注数字乡村建设）

本报记者  窦瀚洋  苏  滨  邵玉姿
2022年07月05日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　巡护河道，用VR眼镜延伸视野；清运生活垃圾，系统自动合理规划路线；管控供水设施，以数字化管理保障群众用水安全……

　　近年来，各地区提升农村人居环境数字化管理水平，改善村容村貌，打造绿色乡村。

 

　　戴上VR眼镜

　　巡河眼观六路

　　前不久，浙江杭州临安区锦溪河长驿站接到举报，有村民看到河里被人放了捕鱼用的倒笼。“前不久刚巡完河，又有情况出现。让我看看是怎么回事。”驿站巡河志愿队队长李臣拿出设备，戴上VR眼镜，熟练地操控手柄，按照村民描述找到大致点位，打开回放功能，画面里果然出现一个人影，将倒笼放入河里后迅速离开。李臣将有关情况通报给村委会，双方立即赶到现场处置。

　　戴上眼镜就能巡河？这得益于驿站的VR巡河系统。VR眼镜通过物联网技术与安装在锦溪沿线的5个智能全景摄像头相连，巡河员戴上VR眼镜，坐在室内便可“眼观六路”。李臣向记者演示起来：在实时VR模式下，将视角切换成高空俯瞰模式，画面跟随操作者头部转动而变换。“河面有没有漂浮物、河道两岸设施是否完好、沿河有无水事违法行为，锦溪水情一览无余，还能了解河道断面的氨氮、浊度、pH值等肉眼看不到的指数信息。”李臣说。

　　玲珑街道宏渡村位于锦溪上游，村内企业多，过去偷排废水的情况时有发生，但监管却总是“慢一拍”。宏渡村党总支书记马永杰说：“一周巡河6次、每次约2小时、路程5至6公里，这是我们的工作常态。即便如此，仍然存在不能及时发现偷排污水的可能。”

　　巡河系统还与断面水质自动检测站、排口传感器、水文数据感知设备等一系列设备共享数据，实现智能监管。宏渡村在企业附近的雨水排口安装自动水质监测站设施，每4分钟更新水质监测数据，及时同步至系统，第一时间监测水质异常情况。

　　“自从用上VR巡河系统，巡河效率大大提高，发现问题可以第一时间组织人员调查处置。”马永杰竖起大拇指。如今锦溪两岸风景如画，成了村民休闲健身的好去处。

　　接上数字站点

　　清运及时高效

　　贵州山地广布、村寨分布范围广，乡村生活垃圾站点较多、相对分散，处理难度大。六盘水市六枝特区垃圾清运车驾驶员刘平负责30多个农村生活垃圾站点的清运，如今对工作安排胸有成竹。

　　打开手机，登录贵州数字乡村APP，查看垃圾收集点最新情况……这是刘平每天上班做的第一件事。看到一处点位弹出预警标志，刘平立即按照APP规划的路线，驾驶垃圾清运车前去处理。“自从有了数字终端，清理效率大大提高。”刘平说。

　　“以前跑收集点很盲目，哪个点满没满，基本靠自己判断。有时候跑一圈下来，车厢空荡荡的，好钢没用在刀刃上。”刘平回忆，虽然大多数司机都是当地人，但一个人负责几十个点位，整天在山里跑，科学规划路线很难，难免错跑、漏跑。

　　2019年8月，搭乘建设数字乡村东风，六枝特区接入贵州数字乡村平台，农村生活垃圾治理开始了新的探索。

　　“辖区内2244个垃圾收集点、104辆清运车全部录入系统并定位，点位超期需清运时，后台会启动存量预警。试点一段时间后，各个点位的清运周期已被基本摸清并形成周期表，供驾驶员出车参考。每辆车的行驶轨迹也能实时监测，方便调度。”六枝特区龙马环卫工程有限公司总经理助理江浩介绍。

　　近年来，贵州建设数字化管理平台，实现全省农村生活垃圾治理省市县三级“一张图”管理，达到集成式、自动化、全覆盖、高效化治理目标。“像垃圾存满外露或者还没过半时清运车提前到的现象越来越少，新手更不用担心找不到路，事半功倍。”刘平说。

　　装上智慧水表

　　用水更加放心

　　听到系统提示音，河北永清县南岔口村村民王立新看了看手机：“家里剩余水量不到5吨，系统提醒我及时充钱呢。”

　　去年，南岔口村家家户户都新装了物联网智慧水表。水表信息直接入网，用水量、余水量、水阀开关等信息都能在手机上查询，充值缴费也可以线上完成。

　　过去，南岔口村村民吃水靠肩挑。后来，村里通了自来水，村民要每月拿卡去县里充钱缴费。如今，家家装上智慧水表，村民打开手机，随时随地能买“放心水”。回顾用水方式的变化，68岁的王立新满面笑容。

　　为保障群众用水安全，近年来，永清县积极推进智慧供水和数字农饮工程，在全县农村供水厂安装流量计量点和水质监测点设施，实现对主管网和全部供水设施的精准管控。

　　“智慧供水和数字农饮工程实施以来，不仅方便了群众购水用水，还提高了我们村级水务管理员的工作效率。”永清县鲁家窑村水务管理员郭围说，以前逐家逐户人工抄水表，效率低、容易出错。现在，数据“线上跑”，水务管理员轻松掌握全村用水情况，既减少误差，又节约时间。

　　“供水服务数字化，集调度、运行、维养、缴费、应急功能于一体，大大提高了城乡一体化水厂的信息化水平，保障群众用水安全，节约管理成本。”永清县水务局党组成员崔俊林介绍，目前，永清县还建设了一支农村供水专业化管护队伍，通过系统平台对水质安全问题和管路故障进行精准定位，实现应急处置2小时到达现场、8小时恢复供水。

　　近年来，河北积极推进农村饮水安全信息管理系统建设，不断强化农村饮水基础数据统计分析能力。截至2021年底，已有44个县建立了县级农村供水信息管理系统，农村南水北调地表水厂全部配置了供水自动控制系统，供水信息化覆盖人口2560万。

　　本期统筹：张佳莹


　　《 人民日报 》（ 2022年07月05日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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