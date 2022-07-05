本报记者 齐志明

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国务院办公厅印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品。当前，随着绿色消费理念日益深入人心，作为城乡居民实物消费重要构成部分的家电消费，绿色化、低碳化、节能化趋势明显。如何推动绿色家电更好地走进千家万户？各方正在积极探索。

“我家里3台空调都是节能的，电费不多。”眼下气温日升，江西省鹰潭市余江区潢溪镇村民邵润芳对自己的选择很满意。在消费升级趋势下，人们对于家电产品的需求由最初的“能用”升级到“好用”，以绿色家电为代表的高品质家电受到青睐。

绿色家电受到更多消费者青睐

初夏，邵润芳接触到某款低碳节能空调，了解到这款空调采用高效直流变频压缩机、超低耗电后，动心了。一开始家里老人嫌贵，“现在我在镇里的工业园做事，收入很稳定，有条件改善生活。何况这空调是节能的，比以前的省电。”邵润芳一番话，消除了老人的顾虑。

邵润芳买回来3台节能空调，1台装客厅，2台装卧室。“一台空调开10个小时还不到2度电，性价比高。”邵润芳说。

近年来， 绿色家电成为热词。政策鼓励，今年《政府工作报告》提出，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。供给发力，绿色家电产品门类不断扩围，从家用净水设备到抗菌冰箱、中央空调等，产品加速更新换代。

何为绿色家电？与普通家电相比，它具有哪些优势？

“绿色家电是指对生态环境和人体健康无害或危害极小，同时资源能源消耗少，并且品质更高的家用电器产品，其核心在于环保、健康、节能。”星图金融研究院高级研究员付一夫介绍，这种家电在产品设计上要融入质量提升、环境保护等理念；在生产过程中要体现清洁生产、无废少废和综合利用；在产品品质上要更加以人为本，注重健康、舒适和环保；在产品报废之后，可以回收利用。

以日常厨房场景为例，传统灶具往往因火力无法满足爆炒，导致烹饪时间变长，能源消耗加大；灶具热量散失导致烹饪效率不够高，不够节省液化气或天然气。这些功能上的短板，成为供给侧攻关的重点，不少家电品牌对此发力。苏泊尔厨卫大家电战略市场总监王亮亮介绍，新型燃气灶通过增压宽域极限火力技术、双层聚能锅架技术等多种技术创新，可优化厨房家电消费体验。

“从技术研发、材料更新到工艺变革，科技发展为产业升级提供了重要支撑，助力绿色家电市场产得出、供得上、用得好。”付一夫认为，应注重绿色家电产业布局，积极引进或研发新技术，鼓励行业开展绿色科技联合攻关，降低创新成本；提升绿色家电产品流通效率，鼓励企业通过扩大市场规模来降低产品价格，提升绿色家电的市场吸引力。

各方协同发力促进绿色消费提速扩面

日前，郑州市民方琳走进河南省郑州苏宁易购德化街店，为婚房选购家电，产品“颜值”、绿色节能是她考量的重要指标。最终，她选购了洗衣机、干衣机、双开门冰箱、电视机等家电，都是一级能效绿色节能产品。拿新一级能效空调来说，与入门级能效产品相比，一年可节省约300度电。

“这些家电按市场价是2.4万元，我只花了2万元出头。各种补贴政策给了不少优惠，提升了性价比。”方琳介绍，价格优惠来自3个方面：首先是郑州市家电“以旧换新”补贴，所购家电均为节能产品，享受产品成交价20%、单件最高500元的节能补贴，这就节省了2500元；其次，苏宁易购“以旧换新”优惠补贴了500元；此外，叠加家电成套购买满减等门店优惠，又节省约800元。

近年来，各方主体协同发力，推动绿色家电消费提速扩面。

出台一系列利好政策，激发消费意愿。今年初，国家发改委等7部门联合印发《促进绿色消费实施方案》，鼓励引导消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品。2019年2月，北京市启动为期3年的节能减排促消费政策，符合条件的消费者可获得单件最高800元的资金补贴。

推出各类优惠活动，推动产销两旺。中国家用电器服务维修协会多年来持续开展“以旧换新”“汰旧换新”节能惠民活动。4月，真快乐APP和国美电器联合电器厂商发起让利活动，“以旧换新”最高补贴400元，购买节能家电最高补贴800元。

这些促消费措施实施效果良好。从全渠道来看，奥维云网监测数据显示，2021年全年家电市场中，新一级能效冰箱与空调的销售额，线上同比分别增长12.1%和42.3%，线下同比分别增长7.3%和52.4%。从大型流通平台来看，京东家电数据显示，2021年，二级以上能效家电成交额占比超过65%。

产品标准及售后服务亟待升级

产品五花八门，不知如何挑选；想买新型家电，但老旧家电不知如何处理……在中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长王蕴看来，目前，我国绿色家电市场发展还存在标准不统一、回收利用不顺畅、售后服务待完善等问题。

能效标准的升级衔接对家电提质升级具有重要引领作用。近年来，绿色家电消费市场规模增长较快，但在生产端存在部分产品国内标准不统一、标准水平与国际不接轨等问题。对此，要充分发挥行业协会和标杆企业的作用，研究推进能效标准的升级、与国际衔接，提升能效标准水平。

废旧家电回收利用体系有待健全。绿色家电消费发展的同时必然会带来大量传统家电的淘汰。《2021中国家电以旧换新年度调研报告》显示，我国家电保有量目前超过21亿台，按照一般安全使用年限不超过10年估算，近几年年均淘汰量在1.5亿台左右。畅通家电回收再利用循环体系，降低产品对环境的负面影响，需要更多行动。2020年5月，国家发展改革委等7部门联合印发《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》，支持大型家电生产、销售、回收企业和电商平台，利用配送、装机、维修等渠道发展逆向物流，开展废旧家电回收。王蕴认为，应通过引导企业落实回收目标责任制、给予一定的税收优惠等方式，调动家电生产企业参与回收体系建设的积极性；同时，可通过提供绿色金融工具支持等方式，鼓励更多社会资本参与回收体系的建设。

此外，我国家电售后服务体系还不够规范，价格不透明、维修服务质量难保证等问题长期存在。绿色家电在使用过程中的保养等要求比传统家电更高，这也延伸出更多的售后服务要求。今年3月，“中消协3C家电网上消费教育基地”启用，为消费者提供有关3C家电消费的咨询服务。中消协有关负责人表示，要整合行业协会、消协组织和产销各方的力量，健全绿色家电维修、保养等售后服务机制，为消费者提供更安全放心的使用服务。特别在农村地区，售后服务体系还需加强，要积极鼓励企业通过联合设立维修服务平台等形式为消费者提供有保障的售后服务。

《 人民日报 》（ 2022年07月05日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)