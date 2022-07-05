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泉州湾跨海大桥无砟轨道施工完成

2022年07月05日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报泉州7月4日电  （记者刘晓宇）7月4日，新建福（州）厦（门）铁路（简称福厦高铁）泉州湾跨海大桥无砟轨道施工完成，为后续铺轨贯通和通车运营创造了有利条件。

　　福厦高铁位于福建省沿海地区，北起福州市，南至厦门市和漳州市，正线全长277.4公里，设计时速350公里，全线预计2023年开通运营。

　　此次完成无砟轨道施工的泉州湾跨海大桥为全线重点控制性工程，全长20公里，海域施工长度9公里，主桥长800米、主跨400米，为双塔双索面钢混结合梁半漂浮体系斜拉桥，是国内首座跨海高铁桥。

　　泉州湾跨海大桥无砟轨道施工完成，福厦高铁向2023年通车目标又迈进一步。福厦高铁建成通车后，福州、厦门两地将实现“一小时生活圈”，作为京福高铁的重要延伸，福厦高铁建成后将使福建6个市实现“高铁进京”，对促进福建快速融入全国高速铁路网，发挥沿海高速客运通道作用具有重要意义。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月05日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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