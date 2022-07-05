本报记者 袁 泉 徐驭尧

卓玛望向列车窗外。

工人准备在林芝站卸货。

复兴号行驶在山南市境内。

以上图片均为本报记者徐驭尧摄

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拉林铁路开通运营至今，“动车出行”已成为当地许多居民的日常出行方式。随着城市间出行时间缩短，藏东南腹地和内地间的人员往来和经贸交流更加密切，产业发展不断提速，越来越多人在家门口实现就业。

飞驰在雪域高原的复兴号动车组，正实实在在地改变着当地居民的出行、生产和生活，载着老乡们奔向日新月异的未来。

清晨7时许，海拔3700米的拉萨火车站逐渐喧嚣起来——拖着行李箱、戴着大墨镜的游客，穿着藏袍、拎着大包小包的当地居民，三五成群，等待着广播通知。

“乘坐C881次列车的乘客请前往检票口……”广播声响起，松散的人潮开始缓缓流动。复兴号动车组列车和普速列车并列停靠在站台，阳光从站台东头洒进来，满目生金。一年来，这样的场景每天都在拉萨站出现，“坐上动车去远方”已成为常见的出行方式。

然而，就在一年前，这一切仍是梦想。

此前，西藏的东南部地市山南、林芝等一直没有被铁路网覆盖。2021年6月25日，拉林铁路开通运营，藏东南地区结束了不通火车的历史，复兴号首次行驶在高原大地。

拉萨，出发——

出行方式开始改变

在绿色的复兴号动车组列车前，不少游客掏出手机拍照。“这是我第一次在高原乘坐动车，拍几张照片，发个朋友圈纪念一下。”一名来自西安的游客说。

“铁路开通以来，无论是游客还是本地居民，都爱在这里拍照留念。”列车长谭珍走了上来，笑着向记者介绍。

对谭珍来说，最新鲜的是速度。此前，西藏境内只开行普速列车，这意味着相对公路来说，铁路的竞争力相当有限。随着拉林铁路通车，铁路的便利性进一步凸显，通行时间大大缩短。虽然设计时速是160公里，但相比此前的普速列车已经提升了很多。

对乘客来说，最新鲜的则是景色和体验。乘客依次走上列车，把行李放上行李架，车厢里很快热闹起来。“这趟车有个特点，你猜我们的什么票卖得最好？”谭珍边走边问。

“二等座？”记者根据经验判断。

“是商务座和一等座！”谭珍给出了答案，“我们的商务座和一等座常常是一票难求。沿途景观壮美，大家都想在更舒适的位置欣赏美景。”

以前，从拉萨到林芝，开车走高速公路要4个多小时。复兴号通车后，时间缩短到3个多小时。“总时间只少了1个小时，价值真有那么大吗？”有人对此颇有疑惑。

变化不能只算时间账。铁路选择了与高速公路不同的路线——线路并非最短，但力争覆盖更多沿线区县。现如今，从拉萨到林芝，一侧为高速公路联通，另一侧通过铁路串联，沿线的各个区县都被纳入快速交通网络。

在拉林铁路工作的一年时间里，谭珍印象最深刻的乘客是一个藏族孩子。那一次，一个皮肤黝黑、背着大包的小男孩吸引了她的注意。

谭珍回忆，孩子叫扎西，是和家人坐火车去拉萨上小学，并去找以往半年才能回家一次的姐姐团聚。他的家乡在山南市加查县，是此前未曾通高速公路的县，铁路不到两个小时的路程，开车要四五个小时。

谭珍说：“这条线跑多了，对它的认识也在不断提升——这不仅是一个建设领域的巨大成就，更为许多人带来了真真切切的变化。”

据介绍，拉林铁路覆盖地区面积达22.63万平方公里，直接受益人口为131万。开通运行一年来，累计运送旅客113.7万人次，正实实在在改变着人们的出行、生产和生活。

山南，飞驰——

产业发展不断提速

登车，把手里大包小包的东西放在行李架上，乘客桑珠累得直喘粗气：“这些都是样品，带来展销的。”

桑珠是土生土长的加查县人，和家人从事制作藏碗等手工艺品已30多年，如今经营着一家制作民族工艺品的企业。“民族工艺品主要面向游客和专业爱好者，大家往往喜欢看到实物再下单。各类展会、门面店铺依然是我们现在主要的销售渠道。”桑珠说。

对桑珠来说，跑一趟山南或者拉萨市区销售自己的产品虽然是家常便饭，但时间和经济成本都是挑战。“现在，一张火车票节省了时间和精力，做生意方便多了！”桑珠说。

列车跑出新速度，沿线产业也迎来新机遇。国铁集团运输部负责人介绍，拉林铁路缩短了沿线城市间的出行时间，密切了藏东南腹地和内地间的人员往来和经贸交流，拉萨、林芝等城市的“3小时经济圈”初步形成，为富民兴藏注入了强劲动力。

“拉林铁路开通后，我们县的旅游产业发展得更好了！”湖北援藏干部高大权，如今是加查县副县长，前不久，他前往拉萨参加旅游部门举办的山南市旅游推荐会。

“说真的，去之前其实期待不高。”没想到，今年的推介会格外成功。一番打听，高大权才明白，很多人在周末选择出行目的地时，会优先选择火车覆盖的区域，距离拉萨约2小时火车车程的加查，因此成了很多人的新选择。

去年以来，加查县的酒店床位快速增长，从此前的300多张，增长到500张左右。加查县还在火车站开设了接驳车，通向县城和一些热门乡镇，帮助游客出行无缝衔接。

除了丰富的旅游资源，加查县还盛产核桃。为了优化核桃加工产业链，当地引入长江大学的研究团队，为核桃产业提供优良品种选育、嫁接等科技服务，并成功开发核桃肽、核桃蛋白等精深加工产品。

设计包装，让加查核桃成为游客的伴手礼；联系客户，通过火车把加查核桃卖到更远的地方；精深加工，不断提高加查核桃的附加值……

列车飞驰，穿过河谷、山林和无数的坝子。沿线潜藏着许多有待开发的资源，沿着铁路而来的人们，也为当地产业加速发展带来了新的活力。

朗县，联通——

生活交通更加便利

朗县位于拉萨和林芝的中点。过去，当地群众去这两地，都需要奔波很久。直到铁路穿过朗县县城，曾经的不便被列车远远甩走。

老人需要搀扶，孩子需要照顾，朗县县委办的工作人员付林英正拉扯着一家老小登上列车。尽管有些手忙脚乱，但能去林芝市区看望丈夫，一家团聚，想想就很开心。

朗县到林芝市区，虽说只有200多公里，但沿途全是崎岖山路，自驾需要4个小时，坐大巴则要五六个小时。付林英的丈夫前几年被调往林芝市区工作，由于交通不那么便利，一家人聚少离多。

铁路通车一年来，付林英感受到了前所未有的便利。工作不忙的时候，周五晚上可以前往林芝，一个半小时就能到达。丈夫在林芝车站等待，接上老小回家，一家人可以共度温馨的周末。

拉林铁路开通后，最高日发送旅客4300余人次，许多像付林英一样的家庭有了更多团聚的机会。

除了快捷、舒适，准时、稳定也是铁路的优势。曾任朗县发改委主任的尼玛次仁在车上翻开一本书，安心地读着，不再焦虑抵达时间。

因为需要跑各种项目的审批手续，从朗县往返林芝和拉萨是尼玛次仁工作的日常。沿途都是山路，开汽车除了危险，时间上也有不确定性。一次，他乘车前往林芝参与项目评审，但是到米林县时遇到山洪，道路被冲断。他不得不留在当地，错过了项目的评审时间。

“重新组织评审，那就得重复投入时间、精力和资金。” 尼玛次仁感慨。

正因如此，尼玛次仁一般需要为路途留出充足的时间，提前一到两天是常事。如今，他再也没有这样的顾虑。第二天在林芝市区有公务，自己下午依然可以在单位正常办公，晚上按时到火车站即可。

应对不确定性意味着额外的成本。无论是探亲还是差旅，人们都期待着更准时、更稳定的交通方式，铁路因此成了更好的选择。

林芝，抵达——

在家门口实现就业

欣赏着窗外美景，不知不觉间，林芝站到了。这里是众多游客旅途的终点，但对林芝市巴宜区布久乡朵当村村民平措来说，林芝站是他和老乡追求幸福生活的起点。

一列列车缓缓驶入林芝站，和客运的绿色复兴号列车不同，这是一班满载物资的货运列车。

又到了平措的忙碌时刻。“开工了！”平措招呼着伙计，4辆叉车迅速到位，开始卸货作业，要装卸的是饮料和面粉等生活物资。

一年来，包括6100多吨饮食品、3800多吨电器等在内的商品运达林芝站。曾经，这些货物都要经公路运输——费用比现在的火车运输贵好几倍，更别提一些很难利用公路进行大规模运输的特殊建筑材料。

依托铁路发展货运，不仅降低了运输成本，还让一些人找到了努力的方向。将货物装上叉车后，装卸工尼玛调转车头，再把货物整齐地码放在一侧的卡车上，操作行云流水，相当熟练。平措竖起了大拇指：“看到旁边的大吊车没有？尼玛正准备考证。要是考过了，工资又能长不少！”

去年夏天最忙的时候，货场里总共有六七十名装卸工人，朵当村里有劳动能力的人大多在这里工作。“此前大家外出打工，辛苦不说，心里还要惦记着家人。如今在货场工作，干完活就能回家吃饭。”平措说。

眼下，铁路部门就近招收了400多名群众从事保洁、安检等工作。依靠拉林铁路，越来越多的人在家门口实现了就业。

拉林铁路通车之日，当地居民的朋友圈里传播着一则短视频：复兴号驶过，一群在地里坐着的群众向铁路挥手致意，一个孩子兴奋地摇摆起来。那时，人们对这趟列车还很陌生。

拉林铁路通车一周年之际，记者在车上遇到一个叫卓玛的孩子。她来自那曲市安多县申格卡岗村——这是她人生中第一次乘坐动车组列车。向窗外眺望，卓玛不知道在想些什么。火车在桥梁和隧道中穿行，山川河流、楼房道路也不断在她的眸子里闪过。

卓玛终会习惯复兴号飞驰雪域高原，如同她会习惯家乡的日新月异一般。

《 人民日报 》（ 2022年07月05日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)