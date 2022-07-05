戴金平

今年5月，国际货币基金组织将人民币在特别提款权（SDR）中的权重由10.92%上调至12.28%。这一变化背后，是人民币在跨境支付中地位的上升，是广大经济主体对人民币自由使用程度的认可，更是国际社会对中国改革开放和经济社会发展成就的充分肯定。

主权货币是一个国家经济实力的重要象征。人民币在国际经济活动中应用场景扩大，意味着其在开放发展的过程中正发挥日益重要的桥梁作用。

一方面，人民币的贸易支付结算功能稳步增强。随着跨境贸易人民币结算范围不断扩大，越来越多企业在跨境贸易中考虑使用人民币进行计价结算。2021年，跨境贸易人民币结算业务发生额达7.94万亿元。有关机构调查显示，近八成的企业考虑在跨境交易中使用人民币，超两成的企业考虑在汇率波动时在跨境交易中使用人民币报价。对企业而言，使用人民币结算有助于简化交易流程、降低交易成本、规避汇率风险，提升业务稳定性和国际竞争力。

另一方面，人民币的资产计价功能持续深化。近年来，中国资本项下人民币跨境投资金额不断上升。2021年，在全球直接投资持续低迷之际，直接投资人民币结算业务发生额5.8万亿元，同比增长52.2%，创下近5年内最快增速。特别是在全面取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制、放宽境外机构投资者本外币汇出比例限制等金融开放举措之下，人民币资产的吸引力和竞争力进一步提高，人民币国际需求节节攀升。

人民币作为开放发展的桥梁，有许多深层次的有利条件。

首先是中国经济的强大实力与韧性。中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，既是“世界工厂”，又是“世界市场”。在供给侧，中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，制造业增加值连续12年保持世界第一，220多种工业产品产量位居世界第一；在需求侧，中国有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元，超大规模市场优势突出。中国在全球供应链产业链中的地位逐渐提升，人民币跨境结算需求也随之扩大。

其次，人民币国际化基础设施建设不断完善。2012年启动建设的人民币跨境支付系统（CIPS）经过多年发展，境内外接入机构数量日益增多，系统的网络覆盖面持续扩大，业务量逐步提升。今年6月上线的CIPS支付透镜服务，更是提升了人民币跨境支付效率和透明度、增强了境外机构参与CIPS系统的吸引力。与此同时，遍布世界各地的27家人民币清算行，覆盖了全球主要国际金融中心，连接在岸和离岸人民币市场，在提高人民币清算效率、推广跨境人民币业务和培育离岸人民币市场等方面起到重要作用。

此外，中国在国际金融治理体系中的话语权日益增强。2008年国际金融危机以来，中国在国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）中的份额和投票权不断提升，同时积极推动二十国集团（G20）在国际金融治理中发挥多边作用。近年倡导建立亚洲基础设施投资银行、发起设立丝路基金、积极参与建设金砖国家新开发银行等举动，都有助于提升中国在国际货币体系的参与度、话语权和影响力，推动人民币国际化。

跨境支付中人民币结算的迅速发展，无疑是当前人民币国际化的一个主要驱动力。面向未来，中国在开放发展过程中坚持发挥好人民币的桥梁作用，将进一步为全球经济复苏注入更多活力。

（作者为南开大学国家经济战略研究院院长）

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