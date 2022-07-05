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“‘小香包’成为我们致富的‘金荷包’”

2022年07月05日08:12 | 来源：新华社
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新华社南京7月4日电（记者赵久龙、郑生竹）2017年12月12日，习近平总书记来到江苏省徐州市贾汪区马庄村考察。在村里的香包制作室，总书记欣赏村民制作的各式香包，并花钱买下村民王秀英制作的一个中药香包。近日，新华社记者走访了王秀英，一起分享她在总书记鼓励下和村民们一起发展香包产业的故事——

那天下午，我像往常一样在制作室里忙活、缝制香包。习近平总书记走了进来，和大家亲切交流，当时的场景历历在目。

总书记看到我们手工制作的特色香包，连连称赞“真不错”“很精致”。我告诉总书记自己制作的中药香包很好卖，每年净收入20多万元。总书记手拿香包，夸奖我手艺好，还自己花钱买下一个，笑着说“我也要捧捧场”。

“徐州香包”是国家级非物质文化遗产。我做了一辈子香包。过去，我做香包就是为了补贴家用，想着把日子过好就可以了。习近平总书记的肯定和鼓励让我意识到，我还要做好非遗传承、带动乡亲致富。

我有一个自己的香包工作室，周边村民、企业职工、中小学学生甚至外国友人都来学习缝制香包。我耐心地教大家，希望把这门手艺传给更多人。现在，我的儿子、儿媳妇、孙女都跟着我学做香包。

习近平总书记在考察时指出，发展特色产业、特色经济是加快推进农业农村现代化的重要举措，给我们指明了发展方向。这些年，按照总书记的要求，我们积极发展特色产业，成立民俗文化手工艺合作社，培育中药香包的制作能手，搭建网络销售平台，加强产运销“一条龙”服务。如今，香包产业不断发展壮大，还远销海外。有的年轻人脑子灵，跟文化创意公司合作，推出各种时尚小香包，在网上直播带货，很受大家欢迎。

如今，“小香包”成为我们致富的“金荷包”。我们村和周边村庄的300多名村民都在从事香包制作，去年马庄香包产值超过800万元。

我们要继续守护好“徐州香包”这个品牌，让香包“香”飘万里，和大家一起用双手“绣”出更加美好的生活。

(责编：王震、陈键)

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