原标题：交通银行位列全球银行第10位

7月4日，《银行家》杂志在其官网公布了2022年度世界银行1000强最新榜单。按照一级资本排名，交通银行以1507.42亿美元位居全球银行第10位，较上一年度上升1位。

世界银行1000强榜单是当今国际最权威的全球银行业排名之一，排名主要考量银行的一级资本实力，反映了银行抗风险和利润增长的能力，是全球银行综合实力的标尺。

《银行家》2022年度世界银行1000强榜单显示，全球银行体系的资本状况良好，全球最大的1000家银行的一级资本总额在该榜单史上首次超过10万亿美元。中资银行一级资本和资产增长速度超越美国同行。本次榜单中，中资银行首次占据排名前十名的一半名额。

交通银行紧紧围绕完整准确全面贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，以“十四五”规划为统领，谋新篇、开新局，保持和巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。2022年一季度，集团实现净利润（归属于母公司股东）233.36亿元，同比增长6.33%；资产总额达人民币12.32万亿元，较上年末增长5.64%，价值创造能力持续提升。

(责编：曹淼、李源)