新华社杭州电（记者屈凌燕、魏一骏）浙江品诺机械有限公司车间里热火朝天，电机声隆隆，每台设备上装着传感器，通过5G技术联上“轴承产业大脑”，设备状况、产品产量及质量等数据在LED显示屏上一目了然。经过数字化改造后，该车间产出效率提升8%，自动采集的数据上传汇总还能让管理事半功倍。

“设备故障率下降10%，产品质量提升6.9%，运营成本降低40%……我深切体会到接入‘轴承产业大脑’的好处。”董事长王继阳说，数字化改造让企业真正实现“提质降本增效”，在疫情和复杂的经济形势下拥有了更强的抵御风险能力。

地处群山之中的浙江省新昌县，地区GDP一直在浙江县市中排名较为靠后。近年来，新昌通过推动支柱产业——轴承行业的数字化改造，逐步向多个行业推广覆盖，走出了一条小县城实现工业经济高质量发展的路径。

今年1至5月，新昌县实现工业增加值81.8亿元，同比增长8.3%，高出全省2.8个百分点；规上企业工业总产值296.77亿元，同比增长16.4%；战略性新兴产业增加值47.74亿元，同比增长9.8%。

浙江块状经济特色鲜明，被称为轴承之乡的新昌拥有50多年轴承产业发展史。目前，全县共有600余家不同规模的轴承企业，从业人员超3万人，轴承年销售额超100亿元。但中小企业占轴承企业总数九成以上的客观情况，叠加疫情和大宗商品大幅涨价的不利影响，产业在发展中面临融资难、生产成本高、利润率低等问题。

“2021年以来，新昌县针对轴承产业发展面临的共性难题，抓住浙江省数字化改革契机，依托企业侧轴承行业工业互联网平台数据、政府侧省级平台回流数据和互联网外部归整的产业链数据，积极打造‘轴承产业大脑’，为特色产业提质增效提供数据支撑。”新昌县经信局副局长赵憨君说。

目前新昌已有1307家企业、36819台设备接入“轴承产业大脑”，轴承行业综合成本较改造前下降12%，用工成本下降近50%，利润率也从改造前的4%提升到了8%，行业整体竞争力大大提升。

随着“轴承产业大脑”不断迭代升级，进一步衍生出“原料集采”“产业链金融”等应用场景，服务企业降本增效。

新昌县600多家轴承企业，仅原材料轴承钢一年的采购量就在50亿元左右。为提高轴承产业的整体竞争力与市场份额，新昌县依托工商、税收、用电、社保等政府数据，以及企业产量、订单、库存、开工率等工业数据的“产业大脑”能力中心，构建“原料集采”应用场景，降低中小企业生产成本。

动动手指，在手机端下单，原材料就会送上门……品诺机械在“原料集采”平台下单，通过贸易额度评估和审核后，就完成了采购。今年1-5月，品诺机械通过“原料集采”平台获得货款垫资约1500万元，为企业降低融资成本约3个百分点。

新冠肺炎疫情发生以来，中小微企业融资难、融资贵的问题凸显。为降低企业付款压力，新昌县在“原料集采”平台基础上延伸服务，通过浙江省产业链数据中心和浙江省金融综合服务平台对接，为企业提供“产业链金融”服务。

2021年10月，浙江五洲新春集团股份有限公司通过“产业链金融”应用获得金融机构信用贷款1000万元，这也是浙江省首笔基于“轴承产业大脑”数据产生的信用贷款。

为助力企业高质量发展，新昌县面向轴承及轴承零部件领域打造“共享实验室”，提供应用分析、技术设计、样品检测、发明专利交易等公共服务。目前已建成共享实验室82个，向全县中小微企业开放。

目前，新昌县每年支持数字经济专项资金占工业领域的扶持资金比例不低于60%，且每年增长不低于15%。在浙江省智能制造专家委员会的指导下，新昌工业企业数字化改造已向冷配、汽配、纺织、胶囊等行业延伸，覆盖全县主要行业。

“做数字化改造，绝不仅仅是增加覆盖面，而是要为企业实实在在解决问题，激发企业内生动力。”赵憨君说，下一步，当地将从企业重大需求中谋划切入点，构建工业互联网发展的生态体系和基础保障，不断增强产业数字化转型发展动能。

(责编：王震、陈键)