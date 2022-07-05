朱程

短短数年间，集聚集成电路相关企业近600家，形成涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、装备材料等环节的集成电路产业链格局……作为国家级新区的南京江北新区，自成立以来聚力培育集成电路高端产业，以产城融合、产教融合理念，加强引人、育人、留人，实现产业链与创新链深度融合。

转变思路，产业引人

成立不到两年，发布的新产品不仅攻克多个行业堵点，还将国外垄断的EDA（电子设计自动化）市场凿开一个口子。“得益于江北新区良好的产业基础与创新生态，公司招引到300多位优秀人才加入，实现快速成长。”芯华章CEO王礼宾说。

这是江北新区集成电路产业快速发展的一个缩影。但在2015年设立之初，新区集成电路产业几乎处于空白状态，面临起步晚、底子薄等问题，必须找准定位，聚力突破。

“人才是芯片产业发展的核心要素。目前全国芯片人才紧缺，招才引智不能光靠政策比拼，关键要在产业生态上下功夫。”南京市委常委、江北新区党工委书记邢正军说。

近年来，新区围绕集成电路产业链布局人才链，招引新思科技、紫光展锐、龙芯中科、华为鲲鹏等龙头企业打造集成电路产业集群，并在此基础上，把芯片设计作为发展的重中之重。

“芯片设计是芯片制造的关键前道，发展芯片设计既满足国家需要，更能发挥新区芯片制造产业基础和南京科教资源优势，实现差异化发展。”江北新区研创园管理办公室主任蒋华荣说。

从“政策引人”到“产业引人”的思路转变，推动江北新区将人才创新创业痛点作为主攻方向，加快汇聚人才、资本等关键创新要素。

在南京集成电路产业服务中心，实验室里摆放着多台先进仪器设备，可以为集成电路企业提供EDA、仪器测试、流片、IP等服务。中心还针对集成电路企业的研发创新等共性需求，提供从融资到资格申报等一条龙专业公共技术服务。

“芯片设计公司大多轻资产，新区的配套服务不仅能让我们‘拎包入驻’，也能让企业迅速找到合作方，将产品落地。”芯昇科技人事经理朱红卫说。

目前，江北新区已集聚了超3万名集成电路产业人才，2021年产业收入规模超750亿元，同比增长超55%。

产教融合，助企育人

在南京集成电路产业培训基地，东南大学教授时龙兴筹划打造智慧交通、智慧城市等多个应用场景，为人才培训准备新“教材”。“集成电路人才培养离不开实践，我们期望通过构建融合平台，集聚‘产学研用’多方力量，深化产教融合。”时龙兴说。

近年来，芯片产业发展备受各方关注，大量新项目上马令人才短缺问题凸显。多位企业负责人表示，目前不单单是不好招人，企业还需要付出大量人力、时间成本进行岗前培训。同时，高校也面临课程与产业脱节，缺少实训等现状。针对这些问题，南京集成电路产业培训基地应运而生。

该基地由江北新区管委会出资建设，招收学员时不仅面向在校学生，也面向社会人才，师资力量则以企业专家和高水平高校教师为主。5年来，基地联合校企共建课程累计达128门，累计开班118场，培训学员超8万人次。

“基地助力人才提升技能，也帮助企业从过去的‘育用选’转变为‘选育用’。”芯华章科技股份有限公司人力资源经理程瑾说。去年，该公司联合培训基地共同开发的EDA课程，请到了东南大学教授任教，为公司新入职人员提供培训同时，也吸引来自西安电子科技大学、东南大学等高校的学生参与，为企业挖掘人才提供助力。

不单单是通过搭建平台为企业用人提供支撑，江北新区还通过举办赛事，解决企业发展难点、汇聚优秀人才。

近年来，江北新区先后组织全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛暨智能互联创新大赛、全国大学生FPGA创新设计竞赛、集成电路EDA设计精英挑战赛等专业赛事，累计吸引全国351所高校近4万名人才参加。其中，来自清华大学、南京农业大学等高校参赛团队的作品已实现商业化应用。

细化服务，以心留人

在江北新区研创园，有一支由政府、企业合作共建的引才团队。他们以市场认可为标准，由业界专家进行评审，根据新区产业链的短板弱项进行针对性招才引智。

“人才团队提交3到5年的发展规划，我们据此从载体、科技创新、产业、人才安居、投融资五个维度制定政策包，匹配企业发展需要。”研创园投资促进和科技创新部部长王静说。

严把引才“准入关”，让江北新区将有限资源精准匹配人才需要。

2021年，圭步微电子创始人罗为决定来南京创业。新区贴心、高效的服务助力企业在不到1年间就完成两款自研毫米波通信芯片的流片，令这位专家决定举家搬迁至南京。

不只是招引环节提高门槛，江北新区还围绕芯片产业人才国际化程度高、实践经验要求高等特点，在人才政策上予以突破。如创新人才“举荐制”，由业内人士发现、选拔、培育紧缺人才；实施外国人来华工作许可便利化改革，为海外人才发展创造宽松环境。

“大到人才项目申报、小到人才子女就学，新区的服务体贴周到。”镭芯光电资深总监廖媛说。

贴心的服务正在成为江北新区留人的另一块招牌，持续扩大新区人才“朋友圈”。

目前，新区已与斯坦福大学、剑桥大学、清华大学等40余所国内外高校、科研院所开展创新合作，围绕IC设计、光电集成、人工智能等方向，引进南京大学祝世宁院士团队，东南大学时龙兴教授团队、王志功教授团队等专家队伍，加速推动一批具有自主知识产权和核心竞争力的企业发展壮大。

(责编：王震、陈键)