新华社贵阳电（记者李凡、骆飞）盛夏时节，贵州省毕节市赫章县河镇彝族苗族乡海雀村林海滔滔，一排排苍翠的华山松、马尾松沿着山坡铺开，把一栋栋白墙灰瓦的房屋围得严严实实，犹如守卫村庄的绿色城墙。

今年57岁的马正安是海雀村的五名生态护林员之一。像其他护林员一样，马正安要每天坚持巡山护林。

“到了夏季，一是要防火、防虫，二是要时刻提醒村民不能在林地里放养牲口，我们要世代守护好这片山林。”马正安说。

海雀村目前有1.37万亩山林，森林覆盖率高达77%。然而，在20世纪80年代初，海雀村还是一处荒山秃岭、土地贫瘠且森林覆盖率不到5%的“海枯”村。

村民要吃饱饭、吃长远饭，首要是改善生态环境。1987年开始，海雀村在老村支书文朝荣的带领下，开始大规模植树造林，村民在房前屋后种上了上万亩的华山松、马尾松，海雀村逐步变成了绿色林海。

海雀村村民30多年来牢牢守护着这片万亩山林，因林地水源涵养充沛，还为周围多个寨子提供了饮用水源。在厚植绿色生态环境的同时，文朝荣还带领村民改良种植技术以提高粮食产量，解决了村民的温饱问题。

近年来，通过脱贫攻坚的推动，海雀村水、电、路、讯、网等基础设施得到了改善，同时，海雀村依托良好的生态环境，因地制宜发展起林下种植中药材、食用菌等产业，还成立旅游公司，建立党性教育基地，发展旅游民宿等，让老百姓吃上“旅游饭”。

当下，走进海雀村，山上是一望无际的林海，山间是规划整齐的产业基地，山下是干净整洁的绿化步道。曾经的杈杈房、茅草房，现在保留成了向游客见证海雀村过去历史发展的印记。如今，海雀村家家户户住上了白墙灰瓦的黔西北风貌民居。

34岁的马德巧说，2020年，村里开始大规模发展乡村旅游，她家与县里的旅游平台公司签订协议，利用自家房屋二楼的闲置空间发展起旅游民宿，每个床位有客人来住，可获得50元一天的分红。

“公司统一改造民宿设备设施，村里负责旅游培训服务，我们做好卫生打扫和旅游接待。”马德巧说，两年多来，她家一共获得分红近3万元。同时，因为近年来海雀村旅游兴旺，她家还经营起一间便利店，每月可获得2000元收入。

海雀村村支书文均福说，村里通过发展乡村旅游，已带动17户村民发展了144个民宿床位，仅去年一年，参与民宿发展的村民就获得分红21万余元。今年，村里还通过相关部门的支持，获得800万元资金，用于打造10栋精品民宿，进一步带动海雀村民宿品质的提升。

“守好这绿水青山，就是村民的幸福不动产。”文均福介绍，万亩山林的生态效益，还体现在让海雀村的“空气”也变成现实的生态财富。在今年4月29日，贵州省第一张集体林碳票落地到海雀村，经过核算，涉及林地7346.5亩，监测期碳减排量达34627.7吨。“这张碳票价值104万元左右，可以让海雀村229户群众户均增收4500元左右。”文均福说。

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