新华社哈尔滨电（记者刘伟、李建平、杨思琪、孙晓宇）作为东北重要煤炭资源型城市，黑龙江七台河因煤而生、缘煤而兴，近年来全面推动绿色转型，延伸“原字号”煤炭产业链，培育“新字号”非煤产业，优化营商环境，改善生态环境，昔日“煤城”变“美城”。

“原字号”全面升级

七台河是我国重要煤炭生产基地，也是东北最大煤化工产业基地，自1958年开发建设以来，累计为国家贡献优质煤炭6亿多吨。如今，一场“绿色革命”在这里悄然展开。

3000多棵云杉、2100多棵果树将七台河市昌隆煤矿装扮得绿意盎然，绿色矿山建设正酣。据介绍，昌隆煤矿改造项目计划总投资2亿多元，通过资源整合，煤矿年生产能力由4万吨升级至30万吨，矿井储量超1100万吨。

“煤炭是优势，不是‘包袱’。”七台河市委书记王文力说，七台河正掀起一场系统性“绿色革命”。按照“稳煤固基”总体要求，全市启动35处煤矿改扩建升级和3个新矿井建设项目。

鹿山集团积极推动智慧矿山建设，煤矿管理正由“人管理”向“云管理”拓展。工作人员通过电力监控系统，可观察采区和井下变电所运行状态，井下工人通过通信和广播系统与地面工作人员联络，矿山生产效率显著提高。

“原字号”升级改造，产能不断被释放。从焦煤到轻烃、液化石油气、甲醇等煤化工产品，再到发热板、护膝等石墨烯制品，七台河宝泰隆石墨烯新材料股份有限公司正依托矿物资源，不断延伸产业链条。去年，公司实现产值33亿元。

“如今，我们正加快向绿色高质量发展转型，充分挖掘‘原字号’优势，通过科技赋能带动传统优势产业提升，为东北振兴发展注入新动力。”公司董事长焦云说。

“新字号”乘势而上

塔吊林立，车辆穿行，工人紧张作业……眼下，在七台河市的黑龙江省江河经济开发区，总投资额超120亿元的联顺绿色生物医药产业项目施工现场一片繁忙景象。

“这个项目是全市首个超百亿元项目，对当地生物医药产业发展、产业结构转型升级有里程碑意义。”七台河市重点项目推进服务专班相关负责人孔令勇介绍，近年来，七台河市将生物医药作为转型升级的立市产业。

如今，一批数字经济、生物经济、冰雪产业、创意设计产业重点项目落户七台河。今年1月至5月，全市固定资产投资增速38.6%，全省排名第一。

2022年北京冬奥会让这座人口不足70万的东北小城成为备受关注的焦点。杨扬、王濛、孙琳琳、范可新等多位冬奥冠军从这里走向世界。

在七台河体育中心，七台河职业学院短道速滑训练中心主教练张杰和丈夫董延海带领学员进行体能训练。一旁的冰面上，小学员们发力、加速、冲刺，犹如一道道白色闪电疾驰而过。

七台河市体育局党组书记韩冬梅说，七台河市正抢抓“后冬奥时代”黄金期，着力打造冰上运动全国培训基地，加强体育项目招商，建设冰雪体育制造业品牌，开发“冠军文化”旅游线路，打造冰雪体育旅游品牌。

七台河双叶家具实业有限公司是当地一家非煤龙头民营企业，产品远销俄罗斯、德国、加拿大等国家和地区。公司副总经理孙福文说，瞄准智能家具、定制家具新趋势，公司正更新数字化生产设备，积极抢占市场份额。

优化环境让“煤城”变“美城”

夜幕低垂，许多市民来到“母亲河”倭肯河畔散步、跳舞……“现在城市环境好了，俺们从采煤沉陷区的老旧平房搬上了楼房，日子越过越好。”谈起家乡的变化，72岁的退休矿工张报国喜笑颜开。

七台河市市长李兵说，近年来，七台河市在绿色理念指引下提出建设绿色矿区、生态城市、宜居家园的目标，通过对采煤沉陷区治理、工矿废弃地生态修复等，让煤城逐渐“擦去”黑底色。

有着“三山两湖一条河”独特自然景观的七台河，近年来采取强力措施对曾遭受污染的倭肯河流域开展综合治理，实现了河畅、水清、岸绿、景美，城区河岸一带成为市民散步休闲的好去处。一座“煤城”蝶变成名副其实的山水园林城。

与城市生态环境改善同步的是，当地营商环境也在不断优化。

为改善营商环境，七台河市政府制定出台“黄金十条”系列实体经济发展扶持政策，成立服务企业项目专班，为企业提供便利和服务。

“尽管受新冠肺炎疫情影响，我们投资建设的项目进度有所放缓，但省市领导都非常重视，让企业享受到了‘保姆式’服务。”来自北京的投资者张江飞感受着这里营商环境的改变。

(责编：王震、陈键)