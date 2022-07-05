人民网北京7月5日电 （记者王仁宏）近日，财政部、住房和城乡建设部联合发布《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，提高建设工程进度款支付比例，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。

《通知》要求，在确保不超出工程总概（预）算以及工程决（结）算工作顺利开展的前提下，除按合同约定保留不超过工程价款总额3%的质量保证金外，进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款。

据悉，《通知》将于2022年8月1日起施行。自此日期起签订的工程合同应按照本通知执行。除本通知所规范事项外，其他有关事项继续按照《建设工程价款结算暂行办法》执行。

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