人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

两部门：8月1日起政府机关等建设工程进度款支付比例不低于80%

2022年07月05日08:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月5日电 （记者王仁宏）近日，财政部、住房和城乡建设部联合发布《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，提高建设工程进度款支付比例，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。

《通知》要求，在确保不超出工程总概（预）算以及工程决（结）算工作顺利开展的前提下，除按合同约定保留不超过工程价款总额3%的质量保证金外，进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款。

据悉，《通知》将于2022年8月1日起施行。自此日期起签订的工程合同应按照本通知执行。除本通知所规范事项外，其他有关事项继续按照《建设工程价款结算暂行办法》执行。

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国夏粮主产区累计收购新麦2934万吨 收购进度快于往年
　　人民网北京7月5日电 （记者李栋）今年夏粮生产获得丰收，眼下，我国夏粮收购已全面展开。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，目前，主产区累计收购新麦2934万吨，收购进度明显快于往年。…
产业观察：管理上云正在成为企业数字化转型新路径
　　近年来，我国数字经济蓬勃发展，数字技术与传统行业深度融合，企业正在加速数字化转型。 中国信通院云大所与思爱普（SAP）联合发布的《新型中国企业的智慧管理平台研究报告（2022年）》（以下简称《报告》）指出，中国企业数字化转型迎来黄金发展期，新型中国企业转型重点正在从基础架构上云和数据上云逐步向管理上云、业务上云升级。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部