新华社北京7月4日电（记者王雨萧、严赋憬）自6月1日起实施的部分乘用车减半征收车购税政策已经“满月”。

国家税务总局最新数据显示，政策实施首月，全国共减征车购税71亿元，减征车辆109.7万辆。从排气量来看，1.6升及以下排量乘用车减征税款34亿元，占比约48%；1.6升至2.0升排量乘用车减征税款37亿元，占比约52%。

作为国民经济重要支柱产业，汽车产业链条长、涉及就业面广、拉动消费作用大。稳定和扩大汽车消费，对稳经济、稳就业具有重要意义。

5月下旬，国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。

5月31日，财政部、国家税务总局发布公告，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

国家税务总局货物和劳务税司副司长刘运毛告诉记者，此次车购税优惠政策具有三个特点：一是惠及范围“再扩大”，能够享受减征政策的乘用车排量限制从1.6升提高到2.0升；二是政策发力“更应时”，明确2022年6月1日至2022年12月31日期间内购置的符合条件的乘用车均可享受减征政策，有利于快速、有效拉动汽车消费；三是政策调控“更精准”，提出了单车价格（不含增值税）不超过30万元的限制条件，以充分发挥税收政策精准调控的作用，惠及大众消费。

在一系列政策支持下，乘用车产销逐步向好。数据显示，6月1日至26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比增长27%，较上月同期增长37%。

国家税务总局税收科研所副所长李平介绍，车购税所征收的税款具有专门用途，专款专用于国家交通基础设施建设。其使用服务于国家战略安排，向中西部地区倾斜，对于脱贫攻坚、乡村振兴、区域协调发展等具有积极作用。

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