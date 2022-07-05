人民网北京7月5日电 （记者王仁宏）据水利部消息，7月4日晚，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商，分析研判当前雨情水情汛情形势，安排部署暴雨洪水防御工作。

李国英指出，预报未来3天，受3号台风“暹芭”残留云系和北方冷空气共同影响，我国自西南向东北将出现移动性强降雨过程，珠江流域桂江、贺江、北江，长江流域湘江、赣江，淮河流域沂沭泗水系南四湖和辽河干支流等江河湖泊将发生洪水过程，其中广东北江可能再次发生编号洪水，强降雨区部分中小河流可能发生超警洪水，防御形势严峻。

李国英要求，要逐流域明确暴雨洪水防御措施。珠江流域以北江为重点，联合调度上游乐昌峡、湾头和干流飞来峡等水库调控洪水，适时拦洪削峰错峰，加强北江大堤等堤防巡查防守，提前转移低洼地带人员，确保人民群众生命安全和工程安全；沂沭泗水系要科学调度骨干水库和控制性涵闸，充分利用东调工程，努力分泄南四湖、骆马湖洪水，减轻防洪压力；辽河流域要科学调度石佛寺、大伙房、观音阁等骨干水库，充分拦蓄辽河洪水，切实加强超警河段堤防巡查防守，提前预置抢险队伍、物资和设备。要摸清强降雨区中小型水库和病险水库分布及运行状态，逐一落实防漫坝、防垮坝措施，确保水库不垮坝。要逐河流、逐村庄落实中小河流洪水和山洪灾害防御措施，根据前期降雨情况动态调整预警阈值，及时发布预警，果断组织转移避险，做到应撤早撤、应撤必撤、应撤尽撤，确保人民群众生命安全。

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