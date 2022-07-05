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鄂尔多斯：企业感受到“真金白银”的政策红利

2022年07月05日08:33 | 来源：新华社
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新华社呼和浩特电(记者张丽娜、李欣、朱文哲)“最近政府发放了消费券，顾客可以使用消费券优惠买单，生意有改善了。”傍晚时分，小小的烤肉店已有几桌食客按照疫情防控要求间隔落座。在内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区的一家烤肉店，店长王敖日格勒正忙着招呼客人。

今年鄂尔多斯市计划发放消费券1亿元以上，涉及百货、家电、餐饮、住宿等行业。鄂尔多斯市引导第三方技术服务商把大数据应用到开店布局、进销存管理、物流配送、商品追溯等各个环节，促进模式创新和市场要素精准配置。

“多多评·码上生活”平台便是由康巴什区打造的线上平台，市民可以在购物时使用该平台结账，平台上积攒的物质积分可以转化成消费优惠。店主侯城说，自己的小店刚开业一年多，贷款、房租、工资等带来的压力还是不小。现在很多商户都用政府最新推出的网络平台，没有以往商业平台的抽成，政府又给予补贴，线上外卖订单和线下客流多了起来。

鄂尔多斯市还积极鼓励指导国有企业利用自有经营用房为服务业小微企业和个体工商户减免租金。截至目前，全市共计减免房屋租金1100多万元；对中小微企业和个体工商户给予水、电、气、暖费用和物业费等方面的补贴。截至目前，共有21635户工商业欠费用户享受欠费不停供政策。

经营着6家连锁蛋糕店的鄂尔多斯市麦琦食品有限公司运营经理马庆丰说，受疫情影响，开门营业的压力较大。但是政府部门提供的水电暖方面的帮扶是实在具体的。最近税务部门的工作人员还主动讲解优惠政策，公司从今年4月1日到12月31日的增值税和附加税全免。

“在税务部门帮助下，我们在4月7日下午提交退税申请，没想到4月8日上午就收到了2.36亿元留抵退税款，国家的退税政策给企业送来了看得见的‘大礼包’。”说起前段时间企业收到的留抵退税款，内蒙古恒星化学有限公司副总经理贾佳乐仍连连称好。

自4月1日实施大规模增值税留抵退税政策以来，鄂尔多斯市税务部门在精准摸清全市享受政策纳税人底数的同时加大政策宣讲力度，不断优化退税审核流程，让企业切实感受到“真金白银”的政策红利。

鄂尔多斯市鼓励银行业金融机构加大信贷支持，不得随意压缩贷款规模和授信额度，积极帮助受疫情影响企业续保续贷，帮助企业渡过难关。有关部门还引导金融机构运用中小微企业和个体工商户的交易流水、经营用房租赁以及相关部门掌握的信用信息等数据，更多发放信用贷款。

近日，鄂尔多斯市出台了旅游业恢复发展十三条措施，安排5000万元促进文化和旅游消费专项资金。内蒙古响沙湾旅游有限公司党委书记李明克说，疫情对旅游业造成了严重影响，好在政府部门正想办法拉一把，让企业有信心扛过去。望着蔚蓝天空下连绵起伏的沙丘，李明克语气坚定地说：“一切都在向着好的方向发展！”

(责编：王震、陈键)

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