新华社北京电（记者戴小河、卢宥伊）记者从国家电网获悉，白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流输电工程7月1日竣工投产，这是我国“西电东送”工程的战略大动脉，每年可输送清洁电能超300亿千瓦时。

国家电网董事长辛保安说，白鹤滩—江苏工程横跨四川、重庆、湖北、安徽、江苏5个省市，全长2080公里，是服务稳增长的重大保供工程、服务“双碳”目标的重大绿色工程、服务科技自立自强的重大创新工程。工程总投资307亿元，带动了上下游产业链发展，将有力服务西南水电开发利用，保障江苏电力安全可靠供应，推动区域经济协调发展。

“白鹤滩—江苏工程是全球首个混合级联特高压直流输电工程。”国家电网特高压部副主任种芝艺表示，该工程在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，集成特高压直流输电大容量、远距离、低损耗，以及柔性直流输电控制灵活、系统支撑能力强的优势，示范引领意义重大。

“西电东送”是我国能源发展的重大战略，该工程将推动四川水电大规模开发与外送。截至2021年底，四川水电装机容量达8947万千瓦，水电装机容量和年发电量均居全国第一。白鹤滩水电站位于金沙江干流河段，装机容量1600万千瓦，装机容量仅次于三峡电站，计划于2022年全部建成投产。其中，左岸、右岸各建设8台百万千瓦级机组，分别送电江苏、浙江。白鹤滩—江苏工程建成后，可以有力保障白鹤滩水电站大规模外送，促进四川资源优势转化为经济优势，助力西部经济崛起。

国家电网江苏电力公司建设部副主任吴威说，华东地区经济发达，用电基数大、比重高，战略性新兴产业、新业态新模式将加快发展，是用电负荷中心。白鹤滩—江苏工程输电能力达到800万千瓦，可满足江苏经济社会发展的用电需要。

白鹤滩—江苏工程竣工投产后，可推动华东地区每年减少发电用煤1400万吨，减排二氧化碳2500余万吨。

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