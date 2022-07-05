6月初青浦街头拍到幼年貉。 郑运祥摄

6月以来，复旦大学生命科学院研究员王放团队在上海走访了20多个经常有貉出没的小区，走访结果令人意外：大部分居民报告小区里的貉减少了，而且变瘦了。几十台布设在城市各个角落的相机记录显示，疫情期间，貉出现在这些点位的频率不同程度减少，活动区域可能还在持续扩大。

“当人类活动‘暂停’，野生动物并不一定因此而生活得更轻松，它们也要应对新的挑战。”经历上海此轮疫情，王放更加意识到，大量城市“野生居民”与人是相互依存的关系。

迅速调整生存策略

在生态学中，有些野生动物被称为“泛化种”，它们食物来源丰富，有极强的适应力和忍耐力。王放告诉记者，“进城”定居的野生动物大多属于这一类，当环境改变，它们可以在一两周的时间里迅速调整生存策略。

“食物减少是最大的挑战。”王放说，“很多城市动物的食物中，都有一部分来源于人们的生产生活，包括地上跑的貉、刺猬、黄鼠狼，天上飞的斑鸠、白头鹎、乌鸫等，它们年复一年与人形成了相互依赖的关系。”

因此，当人类活动因疫情而减少，生活垃圾被严格清运，投喂的猫粮也没有了，动物们首先要解决的问题是填饱肚子。王放以上海“土著”、国家二级保护动物貉为例介绍说，它们发生了两点主要变化：

一是开始回归野生习性，要抓昆虫，挖蚯蚓，寻找新的食物来源。

二是被迫去更大的范围里游荡探索，努力在城市里生存下去。

与此同时，当人的活动受到限制，野生动物眼中的安全距离逐渐减小。“邻居白天能看到貉在小区里晒太阳，有时出门做核酸也会碰见它们。”山水自然保护中心的工作人员李雨晗长期从事野生动物保护工作，她告诉记者，这是很少见的，不同于貉以往昼伏夜出的习惯。

上海市林业总站的野保专业技术人员郑运祥是一位观鸟爱好者，他最近发现了一只“尴尬”的斑鸠妈妈——它把巢筑在了道路旁一棵很矮的树上，巢下人来人往。“斑鸠很怕人，筑巢下蛋一般要离人远一些，应该是疫情期间人少了，让它误以为这里很安全。”郑运祥说。

会有长远影响吗？

从稍长一点的时间来看，疫情下特殊的两个多月，会给城市动物带来更长远的影响吗？

“这只是它们生命中的一段插曲。”在受访人士看来，城市动物的生存状态处于不断调整的过程当中，一直要适应各种复杂环境。具体到貉来说，现在大量的人类活动回来了，它们又变得白天不那么爱出门了。

唯一令人担心的是疫情期间降生的动物幼崽：3月至5月是很多动物繁殖和育幼的季节，这批动物幼崽缺少与人类社会相处的经验，它们的学习过程才刚开始。“现在很多幼鸟不怎么怕人，可能之前见到的人太少了，鸟妈妈还没有教会孩子们躲避人类、躲避车辆。”郑运祥说。

相对而言，更长远的影响可能发生在人这一方——对自然更关注、更亲近了。

李雨晗没想到，一场阳台观鸟慢直播能吸引近千人线上观看。直播的主角是一窝乌鸫，它们生活在办公室阳台外的一棵树上，羽翼未丰的小乌鸫正在妈妈的督促下学习飞翔。

“我从没意识到，人对自然是这么渴望，自然也给予了人这么多支持和慰藉。”在王放看来，这种人与自然的关系变化是积极的，能持续更长时间的。

找昆虫、收集植物、观察小鱼小虾……王放告诉记者，疫情封控期间，他成了“孩子王”，带着七八个小朋友在小区里“探险”。直到现在小区恢复正常有一段时间了，他仍然能感受到，居民与自然更亲近了，会更主动地维护绿地、保护野生动物。

“貉口普查”来啦！

最近一段时间，李雨晗和同事们忙着走访小区，一方面是了解貉等野生动物的生存现状，另一方面是做好人与野生动物和谐共处的科普宣传。

“现阶段正值小貉初入人类社会，我们想把预防工作先做到位。”李雨晗说，“人与野生动物的冲突一旦发生，即使是小事，也可能被夸大一发不可收拾。”

记者采访了解到，在上海市绿化和市容管理局野生动植物保护处、上海市林业总站的指导下，王放团队与山水自然保护中心自2019年起关注貉等城市动物。期间，在上海、南京、杭州等地开展“城市里的公民科学家”活动；“貉貉情报”问卷调查走访上海数百个小区，收集有貉位点；布设数十台红外相机监测生物多样性，记录到貉、獐等兽类；了解貉的“城市食谱”，发现来自人类的湿垃圾是它们的食物来源。

“通过三年的努力，我们已经完成了对貉的初步调查，但对于貉在上海的分布范围、种群数量等基础数据，目前还没有一个相对准确的结论。”李雨晗说。

今年7月中旬，上海市林业总站、复旦大学王放团队和山水自然保护中心共同发起的新一轮调查活动“貉口普查”将正式开始。

据郑运祥介绍，此次调查希望使用更科学的方法，进一步摸清貉在上海的分布区域，估算种群规模，了解种群动态和行为特征。根据计划，“貉口普查”正在招募100名志愿者实地参与调查，今年的普查重点是上海貉最为密集的松江区。

（本报记者董雪、张梦洁；参与采写：实习生任润蕾）

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