新华社北京7月3日电（记者宋晨）记者从中国航空发动机集团有限公司获悉，中国航发自主研制的1000千瓦级先进民用涡轴发动机AES100近日签约首家先锋用户，中国航发动研所、南方公司与航天科技彩虹公司签订发动机采购合同，AES100发动机将为“彩虹”大型倾转无人机提供动力。

据悉，AES100是我国首型具有国际竞争力和完全自主知识产权的1000千瓦级先进民用涡轴发动机，拥有高效率、长寿命、高可靠性、大功率储备及良好可发展性等优点，可满足5至6吨级双发和3至4吨级单发直升机动力需求。此次配装的“彩虹”无人机是国内首款倾转旋翼机，融合直升机和固定翼飞机技术，在直升机模式中垂直起降，在固定翼飞机模式中快速巡航。

AES100发动机于2016年立项研制，2021年7月双发配装直升机成功首飞。目前，AES100发动机正在加快设计验证迭代，进行长寿命、结构完整性、叶片包容、结冰、防火等验证，向着适航取证目标积极迈进。

AES100发动机项目的成功研制，将进一步完善我国民用涡轴发动机研发体系和适航体系。以AES100为基础衍生的涡桨、涡扇发动机和混合动力系统正在同步发展，将形成家族化、系列化融合发展的良好局面，促进我国民用航空发动机产业化发展。

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